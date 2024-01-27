تكنولوجيا: هاتف Infinix Smart 8 Pro ينطلق بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Infinix بشكل رسمي اليوم عن هاتف Smart 8 Pro الذي ينطلق بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، وقدرة بطارية 5000 mAh.

يتميز هاتف Infinix Smart 8 Pro بشاشة LCD بحجم 6.6 إنش، وجودة عرض HD+، ومعدل تحديث 90Hz، ويضم الهاتف ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل، والتي تتميز بنظام “Magic Ring” الذي يقدم معلومات أكثر حول المكالمات الجارية، والإشعارات من وسائل التواصل، والكاميرة وحالة البطارية.

كما ينطلق Smart 8 Pro برقاقة معالج Helio G36، وذاكرة عشوائية 4 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، ويدعم الهاتف أيضاً التخزين الخارجي في microSD.

أيضاً يتميز هذا الإصدار بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعرات “AI Lens”، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

ويضم Infinix Smart 8 Pro بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن بقدرة 10W، كما يرتكز الهاتف على نظام تشغيل Android 13 Go، وواجهة XOS 13 التي تدعم إجراء مكالمات عبر الواتس اب دون الحاجة لإضافة الرقم في البداية لجهات الإتصال.

كما يضم Infinix Smart 8 Pro منفذ USB C، ومدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم تقنية DTS لتعزيز الصوتيات بنسبة 200%، ويتوفر الهاتف بعدد 4 من الإختيارات في الألوان بين الأزرق، والأسود، والذهبي إلى جانب اللون الأبيض.

المصدر

اعلان





