شكرا لقرائتكم خبر عن آبل تطلق خاصية جديدة لحماية كلمات المرور.. كيف تعمل وأهم مميزاتها؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت شركة التكنولوجيا والإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل خاصية أمنية جديدة لأجهزة الكمبيوتر اللوحي آيباد والهواتف الذكية آيفون في إطار تحديث نظام التشغيل بما يجعل من المستحيل الوصول إلى كلمات المرورة وأرقام بطاقات الائتمان المخزنة على الجهاز بمجرد إدخال الرقم السري إذا كان الجهاز موجود خارج المناطق المعتادة للمستخدم، بما يشير إلى احتمال تعرضه للسرقة.





كيف تعمل التقنية الجديدة؟



بمجرد رصد وجود الجهاز الذكي بعيدًا عن مسكن أو مكان عمل مالكه، فسيتم إضافة طبقة تحقق ثانية للسماح للمستخدم بالدخول إلى نظام إدارة كلمات المرور على آبل المعروف باسم "كي شين" وغيرها من التفاصيل المالية المحفوظة.

وفي هذه الحالة سيكون على مالك الجهاز استخدام واحدة من وسائل التحقق البيومترية مثل صورة الوجه أو بصمة الإصبع وغير ذلك.

وقالت آبل "هذه الاشتراطات تساعد في منع أي شخص سرق هاتفك ويعرف كلمة المرور الخاصة بك من إدخال تغييرات حيوية على حسابك أو جهازك"، مشيرة إلى أن هذه الخاصية الجديدة تعرف باسم "حماية الجهاز المسروق" خلال أيام قليلة.



تصعيب الأمر على اللصوص



وأضافت آبل في أخر تحديث لنظام التشغيل، خاصية أمن أخرى لكي تزيد من صعوبة وصول اللصوص إلى أي حساب ومنع صاحبه من الوصول إليه، من خلال تأخير مصطنع ومتعمد لتنفيذ التغييرات عند إدخالها على إعدادات وسائل الأمان في الجهاز بما يتيح التأكد من أن من يدخلها هو صاحب الجهاز أو الحساب الحقيقي.

على سبيل المثال، إذا أردت تغيير كلمة مرور حسابك "آبل آي.دي" ستحتاج للانتظار لمدة ساعة حتى يتم تنفيذ تغيير، وسيكون بعدها مطالبا بإدخال صورة وجهه أو بصمة إصبعه مجددا لتفغيل التغيير.

يتم توفير الخصائص الجديدة في الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "آي.أو.إس 3ر17"، والذي ظهر فيه العديد من الثغرات الأمنية.

وفي الوقت نفسه سيتم توفيرها في الإصدار الجديد من نظام التشغيل ماك أو.إس 3ر14 والذي يقدم العديد من إصلاح الثغرات الأمنية في أجهزة كمبيوتر آبل.