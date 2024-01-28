تكنولوجيا: ‏BenQ تكشف عن جهاز العرض الجديد LH650

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شركة BenQ جهاز عرض جديد، وهو BenQ LH650 المصمم لمساحات العمل والفصول الدراسية. يأتي جهاز العرض الليزري هذا بدقة 1080 بكسل مع تصميم خفيف الوزن وسطوع يصل إلى 4000 لومن ANSI.

يتميز جهاز العرض بنسبة 92% Rec. وتبلغ تغطية التدرج اللوني 709 بفضل تقنية DLP ودعم HDR10، مما يوفر ألوانًا حية للعروض التقديمية والمحتوى.

يمكن للمستخدمين عرض صور يصل عرضها إلى 100 بوصة من مسافة 2-3 أمتار، مما يجعلها مناسبة للغرف الأصغر حجمًا.

من المفترض ألا يكون السطوع مصدر قلق في البيئات ذات الإضاءة الجيدة، حيث أن LH650 يحتوي على مصدر ضوء ليزر بقدرة 4000 لومن ANSI.

بالإضافة إلى ذلك، تعد تقنية الليزر بعمر افتراضي يصل إلى 20000 ساعة في الوضع الاقتصادي، مما يقلل من استبدال المصابيح. كما تعمل تقنية SmartEco من BenQ على إطالة عمر المصباح وتقليل استهلاك الطاقة عن طريق ضبط السطوع تلقائيًا بناءً على المحتوى.

يوفر LH650 منافذ USB-C DP، وUSB-A 2.0، وHDMI 2.0b/HDCP2.2. ويتيح دونجل Wi-Fi الاختياري إمكانية الاتصال اللاسلكي لمزيد من الراحة.

تبلغ أبعاد الجهاز 304 × 112 × 225 ملم فقط ويزن أقل من 3 كجم، ومن السهل التنقل بين الفصول الدراسية أو غرف الاجتماعات أو حتى المسارح المنزلية.

يبلغ سعر BenQ LH650 حوالي 1199 دولارًا أمريكيًا في الولايات المتحدة، ومع ذلك، فهو متوفر حاليًا على Amazon US بسعر أعلى يبلغ 1378 دولارًا أمريكيًا.

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