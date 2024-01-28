تكنولوجيا: سيارة Macan ستكون أول سيارة دفع رباعي كهربائية بالكامل من Porsche

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد عشر سنوات من إطلاقها، تنطلق سيارة Porsche Macan بجيلها الثاني، والذي أصبح الآن بشكل كهربائي بالكامل.

وبفضل تصميمها التقدمي، وأداء Porsche، والمدى الطويل، والعملية اليومية، تهدف سيارتي Macan 4 الجديدة وMacan Turbo الجديدة إلى تلبية احتياجات عملاء Porsche الذين يفضلون سيارات الدفع الرباعي.

لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة وإمكانية تكرار إنتاج الطاقة، تستخدم بورشه فقط أحدث جيل من محركات PSM الكهربائية المفعمة بشكل دائم على المحورين الأمامي والخلفي.

وتشير البيانات وحدها إلى الأداء الإلكتروني الاستثنائي: يمكن لسيارة Macan 4 أن تولد ما يصل إلى 300 كيلوواط (408 حصان) عند استخدامها مع نظام التحكم في الإطلاق.

ويتراوح استهلاكها المشترك للطاقة الكهربائية (WLTP) من 21.1 إلى 17.9 كيلوواط ساعة/100 كيلومتر، ويتراوح نطاقها الكهربائي المشترك (WLTP) من 516 إلى 613 كيلومترًا (أو 665 إلى 784 كيلومترًا في المناطق الحضرية) عند استخدام الطاقة الزائدة.

وعلى العكس من ذلك، تتمتع سيارة Macan Turbo الكهربائية بالكامل بقدرة قصوى تبلغ 470 كيلوواط (639 حصانًا)، ونطاق كهربائي مشترك يتراوح بين 518-591 كم (أو 670-765 كم في المدينة)، واستهلاك مشترك للطاقة الكهربائية (WLTP). من 20.7 إلى 18.8 كيلوواط ساعة/100 كم.

ويبلغ الحد الأقصى لعزم الدوران هو 1130 نيوتن متر، أو 650 نيوتن متر. وهذا يضمن كفاءة القيادة من الدرجة الأولى.

وتستغرق سيارة Macan 4 مسافة 5.2 ثانية للوصول إلى 100 كلم/ساعة، في حين تستطيع سيارة Macan Turbo القيام بذلك في أقل من 3.3 ثانية. وتبلغ السرعة القصوى للنسختين 220 و260 كم/ساعة.

توفر بطارية ليثيوم أيون بقوة 100 كيلوواط في الساعة الموجودة في الهيكل الطاقة للمحركات الكهربائية؛ ومن هذا المبلغ، يمكن استخدام 95 كيلوواط في الساعة بشكل فعال.

تُعد بطارية الجهد العالي عنصرًا أساسيًا في بنية Porsche الكهربائية المتميزة بقوة 800 فولت، والتي يتم استخدامها لأول مرة في سيارة Macan الجديدة.

ويبلغ الحد الأقصى لقوة الشحن بالتيار المستمر هو 270 كيلو واط. يمكن شحن البطارية من 10 إلى 80 بالمائة في محطة الشحن السريع المناسبة في حوالي 21 دقيقة.

وتنقسم البطارية بقوة 800 فولت بشكل فعال إلى بطاريتين، كل منهما بجهد اسمي 400 فولت، عن طريق مفتاح الجهد العالي الموجود في البطارية في محطات الشحن بجهد 400 فولت، مما يتيح ما يسمى بالشحن البنكي.

وهذا يجعل الشحن بقدرة تصل إلى 135 كيلوواط فعالاً للغاية دون الحاجة إلى معزز إضافي للجهد العالي.

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