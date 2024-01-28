تكنولوجيا: توقعات بالإعلان الرسمي عن سلسلة Vivo X Fold 3 في شهر مارس المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Vivo للمنافسة من جديد في سوق الهواتف القابلة للطي بإصداراتها القادمة من سلسلة Vivo X Fold 3، ولقد أشارت أحدث التوقعات إلى أن Vivo تخطط لكشف النقاب عن هذه السلسلة في حدث يعقد في شهر مارس المقبل.

تعقد شركة Vivo مؤتمرها القادم في ربيع هذا العام، حيث تقدم في هذا الحدث جيل جديد من هواتفها الذكية، ولقد كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من “Digital Chat Station” عن خطط الشركة لإطلاق سلسلة Vivo X Fold 3 وهاتف X100 Ultra خلال الحدث.

ولقد أوضحت التفاصيل التي نشرت عبر Digital Chat Station على منصة Weibo أن شركة Vivo ستقدم هواتف قابلة للطي وجهاز لوحي في شهر مارس، ومن المتوقع أن تكون الإصدارات المرتقبة Vivo X Fold 3 وVivo Pad 3.

أيضاً من المقرر أن تدعم الشركة هاتفي Vivo X Fold 3 وX Fold 3 Pro بمعالجات Snapdragon 8 Gen 2 وSnapdragon 8 Gen 3، وتشير التوقعات إلى أن إصدار Pro يأتي بمميزات حصرية.

ومن بين المميزات المتوقعة لإصدار Vivo X Fold 3 Pro مستشعر للبصمة بالموجات الفوق صوتية مدمج في الشاشة، مع دعم الشحن اللاسلكي، كما تتضمن إعدادات الكاميرة في هذا الإصدار مستشعر periscope telephoto بدقة 64 ميجا بيكسل.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن جهاز Vivo Pad 3 اللوحي يأتي برقاقة Dimensity 9300، كما يضم شاشة بحجم 13 إنش، وجودة عرض 3K، ويدعم الجهاز تقنية الشحن السريع بقدرة 80W.

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