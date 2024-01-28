شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبوتيفاى تتهم أبل بـ "الابتزاز" من خلال ضريبة متجر التطبيقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سبوتيفاى أحد أكبر منتقدي أبل إن خطة أبل الجديدة للامتثال للوائح التقنية للاتحاد الأوروبي هي "مهزلة كاملة وشاملة".

وفي منشور نُشر على موقع سبوتيفاى الإلكتروني، وصفت الشركة رسوم تثبيت التطبيق الجديدة من أبل بأنها "ابتزاز واضح" وتقول إن ابل تحاول إجبار المطورين على عدم مغادرة متجرها.

وستتطلب الرسوم التي تسميها أبل رسوم التكنولوجيا الأساسية، من المطورين الذين يستخدمون متاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية دفع 0.50 يورو لكل تثبيت سنوي للتطبيق بعد مليون عملية تنزيل.

وتقول Spotify إن الضريبة الجديدة ستضر بالمطورين، خاصة إذا كانوا يقدمون التطبيقات مجانًا، وكتب Spotify: "من قراءتنا لاقتراح Apple، سيتعين على المطور دفع هذه الرسوم حتى إذا قام المستخدم بتنزيل التطبيق، ولم يستخدمه مطلقًا ونسي حذفه".

وتستدعي الشركة أيضًا العمولة البالغة 17% التي ستظل شركة Apple تأخذها من المطورين الذين يختارون استخدام معالجات الدفع التابعة لجهات خارجية.

ويضيف Spotify أن هذا سيجعل "اختيار المطور بين الوضع الراهن وهذا البرنامج الجديد صعبًا قدر الإمكان".

بينما كشفت Spotify عن خطط لطرح نظام الدفع داخل التطبيق الخاص بها في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، يبدو من غير المرجح أن ينجح هذا الأمر.

كتب دانييل إيك، الرئيس التنفيذي لشركة Spotify، في موضوع على X (تويتر سابقًا): "تواجه Spotify نفسها موقفًا لا يمكن الدفاع عنه"، مضيفا "مع قاعدة تثبيت Apple في الاتحاد الأوروبي لدينا في نطاق 100 مليون، فإن هذه الضريبة الجديدة على التنزيلات والتحديثات يمكن أن تزيد تكاليف اكتساب العملاء لدينا، وربما تزيدها عشرة أضعاف وبموجب الشروط الجديدة، لا يمكننا تحمل هذه الرسوم إذا أردنا أن نكون شركة شركة مربحة، لذا فإن خيارنا الوحيد هو الالتزام بالوضع الراهن".

وفى تصريح لموقع The Verge ، قال المتحدث باسم شركة Apple، فريد ساينز، إن الشركة "سعيدة بدعم نجاح جميع المطورين، بما في ذلك Spotify.

يقول ساينز: "إن التغييرات التي نشاركها للتطبيقات في الاتحاد الأوروبي تمنح المطورين خيارًا مع خيارات جديدة لتوزيع تطبيقات iOS ومعالجة المدفوعات"، مضيفا "يمكن لكل مطور أن يختار البقاء على نفس الشروط المعمول بها اليوم، وبموجب الشروط الجديدة، سيدفع أكثر من 99% من المطورين نفس المبلغ أو أقل لشركة Apple".

وتواجه شركة أبل موجة من الانتقادات بشأن قواعدها الجديدة، ويشعر العديد من المطورين، بالإحباط بسبب الرسوم التي سيواجهونها إذا قرروا إخراج تطبيقهم خارج متجر التطبيقات أو إضافة خيار دفع بديل.

وتقول مفوضية الاتحاد الأوروبي إنها ستصدر ردًا على التغييرات التي أجرتها شركة Apple عندما تدخل اللوائح حيز التنفيذ رسميًا في مارس وفي غضون ذلك، ستمنح المطورين متسعًا من الوقت لفصل القواعد الجديدة.