شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كويكب مكتشف حديثًا يحلق بين الأرض والقمر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيصل كويكب تم اكتشافه حديثا في وقت سابق من هذا الشهر إلى أقرب نقطة له من الأرض اليوم، حيث سيكون على مسافة أقرب إلينا من القمر.

اكتشف علماء الفلك لأول مرة الكويكب الذي يصل عرضه إلى 121 قدمًا (37 مترًا)، والذي أطلق عليه اسم 2024 BJ، في 17 يناير، ووثقوا اكتشافهم في اليوم التالي، بعد حساب أن الصخرة ستحلق بأمان عبر كوكبنا دون وقوع أي حادث.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، سيطير الكويكب بالقرب من القمر 4 عصر اليوم قبل أن يقترب من الأرض، وذلك بعد ثلاث ساعات ونصف بسرعة تقدر بـ 14200 ميل في الساعة (22850 كم / ساعة)، وستصل الصخرة الفضائية الطائرة إلى أقرب نقطة لها من الأرض عند الساعة 7:30 مساء.

ويمكنك مشاهدة الكويكب الذي يبلغ حجمه حجم الطائرة وهو يبحر على بعد 220 ألف ميل (354 ألف كيلومتر) فقط من الأرض، أى أكثر من تسعة أعشار متوسط المسافة بين كوكبنا والقمر، في البث المباشر لمشروع التلسكوب الافتراضي على موقع ناسا، حيث يبدو الكويكب كنقطة بيضاء تتحرك بسرعة بين نجوم الخلفية.

ويعد 2024 BJ هو كويكب قريب من الأرض من نوع أبولو، مما يعني أن مداره على شكل بيضة يعبر مدار الأرض ليصل إلى أقرب نقطة من الشمس قبل أن يستدير ويمتد نحو حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري.

تشكل كويكبات أبولو، والتي يُعرف منها حاليًا أكثر من 1600، غالبية الكويكبات العابرة للأرض والتي يحتمل أن تكون خطرة.

لكن لا داعى للقلق هذه المرة، حيث إن 2024 BJ ليس قريبًا بدرجة كافية لاعتباره خطيرًا، ففي الواقع، يبدو أن الأرض آمنة من الكويكبات، على الأقل من الكويكبات الكارثية "القاتلة للكواكب" التي يبلغ عرضها أكثر من 0.6 ميل (1 كم)، خلال الألف عام القادمة.