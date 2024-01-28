شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكشف عن التكنولوجيا المستخدمة لمسح الأهرامات فى ندوة بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق، إنه قد تم استخدام 5 تكنولوجيات تكميلية غير مدمرة وذلك لمسح الأهرامات واكتشاف جميع الفراغات المهمة غير المعروفة للكشف عن الممر المكتشف في هرم خوفو على شكل جمالوني ، وذلك خلال فعاليات ندوة "استخدام التكنولوجيا في الكشف عن اسرار الأهرامات"، ضمن فعاليات اليوم الثالث من أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ(55)، بمشاركة دكتور علا العجيزي استاذ اللغة المصرية القديمة.

وتحدث هلال خلال الندوة عن أهمية الهرم الأكبر والخبايا التى يضمها الهرم الأكبر وتكونيه وفرضيات بنائه، موضحا أن التكنولوجيا الحديثة ساعدتهم فى مسح الأهرامات واكتشاف جميع الفراغات المهمة غير المعروفة، حيث شرح كيفية قيامهم بذلك، مشيرا إلى إعتمادهم على 5 تقنيات تكميلية غير مدمرة لمسح الأهرامات، وهي تقنيات الأشعة تحت الحمراء، ورصد جزيئات الميون الكونية، والجيورادار، والقياسات الصوتية، والمحاكاة والتحليل المعماري الرقمي ثلاثي الأبعاد.

كما عرض خلال الندوة فيلم قصير من داخل موقع الكشف شرح خلاله كيفية اكتشافهم للممر، وجهود فريق البحث العلمي، فضلا عن عرض قياسات الأشعة تحت الحمراء وأول رصد للممر الجديد بالوجه الشمالي أكتوبر 2016، وتكثيف القياسات في الممر الهابط وممر المأمون، كما استعرض ملخص نتائج تحليل جامعة ناجويا، وقياسات هيئة الطاقة النووية والطاقة البديلة.

وأوضح "هلال" أنه تم رصد الفراغ هو ممر أفقي ويبلغ طوله التقريبي 9.5 متر ويقع خلف جمالون المدخل الشمالي مباشرة، مشيرا إلى أن هذه النتائج أظهرت وجود منطقة من الانعكاسات القوية في النصف السفلي للجمالون وحدود الفراغ وموقعه النسبي.