شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصحة العالمية: ألعاب الفيديو تستحوذ على 3 مليارات من المتحمسين حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد منظمة الصحة العالمية ورشة العمل الثالثة لمنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات لتطوير المعيار العالمي للاستماع الآمن في ألعاب الفيديو وأنشطة الرياضات الإلكترونية، وذلك في الفترة من 30 إلى 31 يناير.

وقالت منظمة الصحة العالمية، لقد ارتفعت شعبية ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، حيث استحوذت على ما يصل إلى 3 مليارات من المتحمسين حول العالم، مع قاعدة مستخدمين تبلغ 600 مليون على منصات الألعاب و1.1 مليار على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، عززت هذه الأنشطة مكانتها كأشكال ترفيهية رائدة وحملت تيارات جديدة من اللعب التنافسي، يشار إليها باسم الرياضات الإلكترونية. وقد أثار الانتشار المتزايد للتعرض الصوتي العالي والمطول في هذه الأنشطة مخاوف صحية خطيرة، لا سيما فيما يتعلق بتلف وفقدان السمع الناجم عن الصوت.

واستجابة لهذه المخاوف المتعلقة بالصحة العامة، بدأ الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) بالاتفاق على وضع معيار عالمي للاستماع الآمن في ألعاب الفيديو وأنشطة الرياضات الإلكترونية، والذي يتضمن سلسلة من ورش العمل التقنية .

تهدف ورشة العمل الثالثة إلى توفير منصة للخبراء وأصحاب المصلحة وممثلي الصناعة وأعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات لمواصلة العمل على تطوير معيار عالمي للاستماع الآمن لألعاب الفيديو وأنشطة الرياضات الإلكترونية، سيكون الحضور لورشة العمل هذه التي تستمر يومين شخصيًا وافتراضيًا.