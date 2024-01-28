شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعديل صاروخ SpaceX Falcon 9 لإطلاق مركبة شحن للفضاء فى 30 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ومن المقرر أن يتم إطلاق مهمة إعادة الإمداد NG-20 في موعد لا يتجاوز الثلاثاء 30 يناير ، كما يوحي اسمها، هذه هي رحلة الشحن العشرين التي ترسلها شركة نورثروب جرومان إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، ولكنها المرة الأولى التي يتم فيها إرسال مركبة الشحن Cygnus التابعة للشركة إلى المختبر المداري فوق صاروخ SpaceX Falcon 9 .

وخلال مؤتمر عبر الهاتف ، قال ويليام غيرستينماير نائب رئيس قسم موثوقية البناء والطيران في SpaceX، إن واجهة الحمولة النافعة لـ Falcon 9 ، وهي الغلاف الذي يحيط بالمركبة الفضائية ويحميها أثناء الصعود أثناء صعودها فوق الصاروخ، كان لا بد من تعديلها لإضافة فتحة بقياس 5 أقدام في 4 أقدام (1.5 م × 1.2 م) إلى هدية الحمولة الصافية لـ Falcon 9.

وقال جيرستنماير إن الفتحة تمنح الطاقم الأرضي القدرة على إضافة حمولة إضافية "في وقت متأخر" قبل الإطلاق بما في ذلك الأطعمة الخاصة مثل الآيس كريم لرواد الفضاء على متن المحطة الفضائية.

وأضاف جيرستنماير، أن تعقيد إضافة الفتحة ساهم في اتخاذ قرار تأجيل الإطلاق ليوم واحد حتى 30 يناير، وذلك لأن المنطقة الموجودة داخل تلك الفتحة يجب أن تكون خاضعة للرقابة البيئية، نظرًا لأن أي تلوث على أجهزة الإرساء الخاصة بـ Cygnus يمكن أن يؤثر على مدى جودة إرساءها. في محطة الفضاء الدولية.

وقال جيرستنماير: "لذا فإن هذا نشاط مكثف للغاية، وستكون هذه هي المرة الأولى التي نقوم فيها بذلك، وقد استغرق الأمر الكثير من التعديلات من جانبنا لجعل هذا الجهاز جاهزًا للطيران.