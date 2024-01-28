شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما تأثيرات قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي على شركة آبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظت شركة آبل، على رقابة مشددة على النظام البيئي لتطبيقات آيفون منذ عام 2008، لكن دخول قانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل قد أربك حسابات الشركة بهذا الشأن بعد حوالي عقد ونصف من الزمن.

وفي هذا الإطار، تجري شركة آبل بعض التغييرات على متجر التطبيقات وأجزاء أخرى من نظام التشغيل iOS للامتثال لقانون المنافسة الخاص بالاتحاد الأوروبي والذي سيدخل حيز التنفيذ في 7 مارس في 27 دولة.

ويمكن لمستخدمي iPhone (و iPad) في الكتلة استخدام متاجر التطبيقات البديلة لتنزيل التطبيقات لأول مرة، كما يمكن للمطورين تقديم طرق دفع تابعة لجهات خارجية داخل تطبيقاتهم لأول مرة.

كذلك سيتاح لمستخدمي آيفون الاختيار بين سفاري أو أي متصفح بديل آخر، لأول مرة، كما أن أكبر التغييرات التي ستؤثر على المستخدمين بشكل أكبر هو خيار التحميل الجانبي للتطبيقات، ولهذا يمكن يمكن لأي مستخدم في أي من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة وتستخدم iOS 17.4، تنزيل ما تسميه آبل "الأسواق البديلة" من مواقعها على الويب.

ولاستخدامها على آيفون، يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل آبل، وتحتاج إلى منح الإذن للتطبيقات ليتم تنزيلها على iPhone أو iPad، فبمجرد الموافقة عليه وتنزيله، يمكنك الحصول على أي تطبيق تريده، حتى لو كان ينتهك إرشادات متجر التطبيقات. يمكنك أيضًا تعيين سوق غير تابع لـ App Store كمتجر افتراضي.

على الرغم من السماح بالتحميل الجانبي، إلا أن آبل تفرض "التوثيق" على جميع تطبيقات iOS، وستظل أسواق الطرف الثالث خاضعة لإدارة نظام Apple.

يتضمن ذلك عمليات فحص تلقائية ومراجعة بشرية للتأكد من أن التطبيق يلبي جميع متطلبات الأمان والحماية من البرامج الضارة، كما يمكن للمطورين إصدار إصدار تطبيق واحد فقط عبر متاجر التطبيقات ويجب عليهم الالتزام بمتطلبات النظام الأساسي الأساسية.

تقول آبل إنه سيتم وضع حماية إضافية من البرامج الضارة مع تحديث iOS 17.4 الذي سيمنع تشغيل التطبيقات إذا تبين أنها تحتوي على برامج ضارة، كما

سيسمح تحديث iOS 17.4 في الاتحاد الأوروبي أيضًا للمستخدمين باختيار متصفحهم المفضل عند فتح سفاري.

ويمكنهم الاختيار من بين متصفحات سفاري أو المتصفحات البديلة مثل كروم أو فايرفوكس أو غيرها، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمطورين استخدام محركات أخرى غير WebKit من آبل.

امتثالاً لـ DMA، تشارك آبل واجهات برمجة التطبيقات الجديدة لتقنية NFC مع التطبيقات المصرفية وتطبيقات المحفظة في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

علاوة على ذلك، يتم تقديم ضوابط جديدة للمستخدمين لتعيين تطبيق دفع بدون تلامس تابع لجهة خارجية باعتباره التطبيق الافتراضي في الاتحاد الأوروبي.

في الاتحاد الأوروبي، تقدم شركة آبل للمطورين خيار الالتزام بشروط العمولة الحالية أو اعتماد هيكل رسوم جديد، ويهدف الهيكل الجديد إلى معالجة المخاوف التي أثارها المطورون ويتضمن معدل عمولة مخفضًا يصل إلى 17% للسلع والخدمات الرقمية.

ومع ذلك، سيتم فرض رسوم إضافية بنسبة 3% مقابل استخدام نظام الدفع الخاص بشركة آبل.

يمكن أن تؤثر هذه الخطوة على إيرادات متجر التطبيقات الكبيرة لشركة آبل، والتي تمثل بشكل رئيسي العمولة البالغة 30٪ التي تأخذها من المطورين وكانت جزءًا مهمًا من أعمالها البالغة 400 مليار دولار.

كما أنها تقدم أيضًا رسوم التكنولوجيا الأساسية بقيمة 0.50 يورو لكل تثبيت سنوي للتطبيقات للتطبيقات ذات الشعبية الكبيرة، ولكن فقط بعد مليون عملية تثبيت سنوية في الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عما إذا كان التطبيق يتم توزيعه من خلال متجر التطبيقات الخاص به أو الأسواق البديلة.

وتتوقع شركة آبل أن يقوم أكثر من 99% من المطورين إما بتخفيض رسومهم أو الحفاظ عليها بموجب شروط العمل الجديدة، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يدفع أقل من 1% من المطورين رسوم التكنولوجيا الأساسية.

وتأتي التغييرات ضمن نطاق قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، حيث يعد القانون الذي تم إقراره في عام 2022، أقوى محاولة من جانب الاتحاد الأوروبي لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى هذه والحد من الممارسات المانعة للمنافسة.

وكان قد تم تصنيف شركة آبل في سبتمبر على أنها حارس البوابة، وتم تصنيف متجر التطبيقات الخاص بها، ومتصفح سفاري، ونظام التشغيل iOS على أنها "خدمات النظام الأساسي الأساسية" التي يجب أن تتوافق مع لوائح DMA.

لكن ليس من المستغرب أن تكون شركة آبل غير سعيدة بفقدان السيطرة على تطبيقات iOS، وفقًا للشركة، يمكن أن يهدد قانون الأسواق الرقمية (DMA) خصوصية المستخدم وأمانه.

وكانت آبل قد عارضت هذه التغييرات منذ فترة، بحجة أنها قد تجعل المستخدمين عرضة لعمليات الاحتيال والبرامج الضارة ومشكلات الخصوصية والأمان الأخرى.