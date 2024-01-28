شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير داخلى للبنتاجون يحذر من عدم الاستعداد لمواجهة أى كائنات فضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئات الرقابة الداخلية في البنتاجون، عن أنه لا يملك المسئولون الأمريكيون القدرات اللازمة للدفاع عن أمريكا ضد غزو فضائي افتراضي، ووجدت وثيقة رفعت عنها السرية حديثًا، أن وزارة الدفاع (DoD) تفتقر إلى جهد شامل أو منسق لتتبع وتحليل الأجسام الطائرة المجهولة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، توصل مكتب المفتش العام (OIG) إلى استنتاج غريب مفاده أن هذه النقطة المفقودة في القدرات الدفاعية لوزارة الدفاع تشكل تهديدًا للقوات العسكرية والأمن القومي.

ولمعالجة المشكلات المحددة في هذا التقرير، قدم مكتب المفتش العام 11 توصية، بما في ذلك إنفاذ سياسات الحماية وتطوير أدوات جديدة في حالة وقوع هجوم خارج كوكب الأرض.

كانت جهود وزارة الدفاع لتحديد وفهم هذه الأجسام غير منتظمة بسبب الأولويات المتنافسة، وعدم إحراز تقدم جوهري، والنتائج غير الحاسمة، وفقا للتقرير الذي صدر سابقًا في أغسطس 2023.

ومع ذلك، استمر الطيارون العسكريون في الإبلاغ عن حوادث الأجسام الطائرة المجهولة، على الرغم من الجهود المتفرقة التي بذلتها وزارة الدفاع لتحديد الأحداث والإبلاغ عنها وتحليلها.

كان تقرير 2023 عبارة عن مجموعة من التقييمات حول ما إذا كان البنتاجون والفروع العسكرية ووكالات الدفاع ومنظمات مكافحة التجسس قد نفذت إجراءات للكشف عن الأجسام المجهولة UAP والإبلاغ عنها وجمعها وتحليلها وتحديدها.

وخلص مكتب المفتش العام إلى أن "وزارة الدفاع لم تصدر خطة استجابة شاملة لـ UAP تحدد الأدوار والمسؤوليات، والمتطلبات وإجراءات التنسيق للكشف عن حوادث UAP والإبلاغ عنها وجمعها وتحليلها وتحديدها".

أجرت الوكالة أعمال التقييم في الفترة من مايو 2021 حتى يونيو 2023 وأجرت مقابلات مع السياسات والتوجيهات والتوجيهات الرئاسية ووزارة الدفاع.

ويتم تكليف هؤلاء الأفراد بوضع متطلبات جمع المعلومات الاستخبارية، ومكافحة التجسس، وحماية القوة، وحماية الحرية المدنية، ولمعالجة المشكلات المحددة في التقرير، قال مكتب المفتش العام بوزارة الدفاع إنهم قدموا إحدى عشرة توصية إلى وكيل وزارة الدفاع للاستخبارات والأمن، على سبيل المثال، أوصى مكتب المفتش العام بأن تصدر وزارة الدفاع سياسة لدمج الأدوار والمسؤوليات والمتطلبات وإجراءات التنسيق المتعلقة بـ UAP في سياسات وإجراءات الاستخبارات والاستخبارات المضادة وحماية القوة الحالية.

واقترح التقرير أيضًا أن يصدر رئيس هيئة الأركان المشتركة توجيهات إلى "القادة المقاتلين الجغرافيين فيما يتعلق باكتشاف الظواهر الشاذة غير المحددة والإبلاغ عنها وجمعها وتحليلها وتحديدها داخل منطقة مسؤوليتهم".

كما يجب أن يتضمن التوجيه أدوات لمساعدة الأوامر على تحديد التهديدات التي تشكلها الظواهر الشاذة غير المحددة.