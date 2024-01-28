شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف عن Mesh.. كل ما تحتاج معرفته عن بيئة العمل الافتراضية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق Microsoft Mesh، وهي ميزة جديدة تهدف إلى تعزيز العمل المختلط، والاستجابة للديناميكيات المتغيرة لبيئات مكان العمل، ووفقًا لموقع Engadget، فإن Mesh، المدمجة في Microsoft Teams، تسمح للموظفين بالتفاعل من خلال الصور الرمزية في مساحة افتراضية، بغض النظر عن موقعهم الفعلي.

وقد اكتسب مفهوم العمل المختلط اهتمامًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد التحول العالمي إلى العمل عن بعد بسبب جائحة كوفيد-19، ويأتي نهج Microsoft المبتكر في وقت تفكر فيه العديد من المؤسسات في العودة إلى إعدادات المكتب التقليدية، وتقدم Mesh حلاً وسطًا يجمع بين مرونة العمل عن بعد والجوهر التفاعلي لبيئات المكاتب الفعلية.

وكانت العديد من المنظمات، بما في ذلك شركة Accenture وشركة الأدوية Takeda، من أوائل من قاموا باختبار Microsoft Mesh، وسلط ليو باريلا، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة "تاكيدا"، الضوء على أهمية الحفاظ على الروابط البشرية في أماكن العمل.

وأشار إلى أن التفاعلات غير الرسمية، مثل المحادثات أثناء الغداء أو استراحات القهوة، تعتبر حيوية لرضا الموظفين والنجاح المهني، ووفقًا لباريلا، أدى استخدام Mesh للاجتماعات إلى جلسات أكثر جاذبية وتفاعلية، مما يشير إلى ردود فعل إيجابية.

أحد الجوانب الفريدة لـ Microsoft Mesh هو تصميمه سهل الاستخدام، فهو يوفر مجموعة من المساحات المعدة مسبقًا والتي يمكن تخصيصها بميزات متنوعة، مثل مقاطع الفيديو المعلوماتية وشعارات الشركة، كل ذلك دون الحاجة إلى البرمجة، علاوة على ذلك، تسمح مجموعة أدوات Mesh، التي تعمل من خلال Unity (منصة التطوير ثنائية وثلاثية الأبعاد من Microsoft)، بمزيد من تصميم هذه البيئات الافتراضية، وهذا يعني أن الشركات يمكنها إعادة إنشاء الخلوات أو مساحات الاجتماعات المرغوبة افتراضيًا، مما يوفر بُعدًا جديدًا لتفاعلات الفريق.

وحاليًا، تتوفر ميزة مايكروسوفت ميش فقط على أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة Meta Quest VR (إذا أراد الموظفون تجربة غامرة). وتقدّم مايكروسوفت فترة تجريبية مجانية لمدة ستة أشهر لأي شخص لديه خطة أعمال أو مؤسسة، وتتراوح الأسعار من 4 دولار لكل مستخدم شهريًا في Microsoft Teams Essentials إلى 57 دولار لكل مستخدم شهريًا في Microsoft 365 E5.

بشكل عام، يُمكن القول أن أداة مايكروسوفت ميش تقدّم نموذجًا جديدًا للعمل الهجين يجمع بين مزايا العمل من المكتب ومزايا العمل عن بُعد، فهي تتيح للموظفين الاجتماع وجهًا لوجه مع زملائهم، حتى لو كانوا في أماكن مختلفة، ويمكن أن يساعد ذلك في تعزيز الاتصال البشري والشعور بالانتماء، وهو أمر مهم بشكل خاص في عالم العمل الهجين.