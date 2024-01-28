شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تضيف عناصر التحكم باللمس إلى تطبيقات Xbox لنظامى iOS وAndroid والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مايكروسوفت على تحسين تجربة Xbox على الأجهزة المحمولة من خلال تقديم عناصر التحكم باللمس إلى تطبيقات Xbox الخاصة بها لنظامي التشغيل iOS وAndroid، وفقًا لتقرير صادر عن The Verge.

وحاليًا فى مرحلة الاختبار التجريبي، تمكن عناصر التحكم باللمس مستخدمي Xbox من إدارة وحدات التحكم الخاصة بهم عن بعد ولعب الألعاب على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية دون الحاجة إلى وحدة تحكم Bluetooth.

وتعكس عناصر التحكم باللمس تلك المتوفرة في خدمة Xbox Cloud Gaming من Microsoft، والتي تتميز بتراكب على الشاشة يسهل التنقل عن بعد من خلال واجهة مستخدم Xbox، ويمكن للمستخدمين فتح الألعاب والبث مباشرة من وحدات التحكم الخاصة بهم، مما يلغي الحاجة إلى وحدة تحكم فعلية.

فى حين أن وحدات التحكم المخصصة توفر تجربة ألعاب فائقة، ذكر التقرير أن عناصر التحكم باللمس من Microsoft فعالة جدًا، خاصة بالنسبة لأولئك الذين اعتمدوا سابقًا على وحدات تحكم Bluetooth للعب عن بُعد.

والجدير بالذكر أن 20% من مشغلات Xbox Cloud Gaming تستخدم عناصر التحكم باللمس حصريًا، وفقًا لمايكروسوفت.

وتعمل الشركة بنشاط على دمج عناصر تحكم Xbox touch المخصصة في العديد من الألعاب، واكتسبت شعبية في عناوين مثل Hades وMinecraft Dungeons وYakuza: Like a Dragon.

فى الوقت نفسه، أجرت Microsoft تغييرات تنظيمية كبيرة، حيث أعلنت عن إنهاء ما يقرب من 1900 دور داخل أقسام ألعاب Xbox وBlizzard.

ويمثل هذا التخفيض حوالي 8% من إجمالي القوى العاملة في قسم ألعاب Microsoft، والذي يبلغ إجماليه حاليًا حوالي 22000 موظف.

وفى مذكرة داخلية، أكد مات بوتي، رئيس محتوى الألعاب والاستوديوهات في مايكروسوفت، هذه التخفيضات في القوى العاملة وكشف عن رحيل كبير مسؤولي التصميم في بليزارد، ألين أدهم الذى لعب دورًا محوريًا في تشكيل ألعاب الشركة.

وكجزء من إعادة الهيكلة، كشفت مايكروسوفت عن إلغاء لعبة البقاء التي تم الإعلان عنها مسبقًا من Blizzard، على الرغم من هذه النكسة، أكد بوتي أن المواهب من هذا المشروع سيتم إعادة توجيهها نحو مشاريع جديدة واعدة في المراحل الأولى من التطوير داخل بليزارد.