شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما الميزات المتوقعة للجيل القادم من CarPlay لشركة آبل؟.. إليك كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة آبل إعلانًا رسميًا بخصوص إصدار الجيل التالي من CarPlay، ومن المتوقع أن يتم إطلاق النسخة الجديدة في وقت لاحق من هذا العام.

تم عرض الإصدار السابق من كاربلاي المحدث لأول مرة في عام 2022 ومنذ ذلك الحين، أبقت آبل التفاصيل طي الكتمان، وسط حماس وتوقعات كبيرة لدى المستخدمين بشأن الميزات الجديدة والمحسنة في CarPlay.

ومع ذلك، فقد أعطى الإصدار التجريبي من iOS 17.4 نظرة خاطفة على بعض الميزات التي سيتم تضمينها في CarPlay الجديد.

وفقًا لتقرير صادر عن Macrumors، تتضمن بعض الميزات المتوقعة في CarPlay الجديد ما يلي:

الإعدادات التلقائية: إدارة أجهزة آيفون المقترنة بسلاسة وضبط تكوينات السيارة.

كاميرا السيارة: يمكنك الوصول إلى تغذية كاميرا الرؤية الخلفية لتحسين الرؤية.

الشحن: بالنسبة للسيارات الكهربائية، قم بمراقبة مستويات البطارية وحالة الشحن وتقدير وقت الشحن المتبقي.

المناخ: يمكنك التحكم في إعدادات المناخ في سيارتك من خلال CarPlay، بما في ذلك تعديلات درجة الحرارة وسرعة المروحة وخيارات تدفئة المقعد.

عمليات الإغلاق: ابق على اطلاع بالأبواب المفتوحة واحصل على تنبيهات لتحذيرات المركبات.

ضغط الإطارات: تتبع مستويات ضغط الإطارات واحصل على إشعارات بشأن الإطارات المنخفضة أو المرتفعة أو المسطحة.

الرحلات: يمكنك الوصول إلى بيانات القيادة الشاملة، بما في ذلك متوسط ​​السرعة وكفاءة استهلاك الوقود/الطاقة ومدة الرحلة والمسافة المقطوعة.

من خلال تقديم واجهة مبسطة وبديهية، يتيح CarPlay للمستخدمين الوصول إلى ميزات iPhone الأساسية مثل الخرائط والرسائل والموسيقى وSiri بدون استخدام اليدين أثناء السير على الطريق.

أكدت شركة آبل أن الطرازات الأولى ستبدأ في الحصول على CarPlay الجديد في عام 2024، ومع ذلك لا تزال الجداول الزمنية الدقيقة غير معروفة.

ومن المتوقع أن يتم عرض CarPlay الجديد لأول مرة في الولايات المتحدة، حيث سيتم طرحه في مناطق أخرى أيضًا لأن شركة آبل قالت إن أكثر من 800 طراز سيكون متوافقًا، بما في ذلك سيارات من Tata وMahindra وغيرها.