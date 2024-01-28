شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تسمح بالتحميل الجانبي للتطبيقات على أيفون فى بعض البلدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أجل الامتثال للسياسة التنظيمية لقانون الأسواق الرقمية (DMA) التابع للاتحاد الأوروبي، تجري شركة أبل مجموعة من التغييرات على متجر التطبيقات، إلى جانب بعض التحديثات لبرامج iPhone وiPad مع نظام التشغيل iOS 17.4 القادم، أحدها يسمح تحميل التطبيقات على ايفون، ولكن لن يتم طرح هذه التغييرات للمستخدمين في الهند، لماذا هذا؟

في الدول الـ 27 التابعة للاتحاد الأوروبي، ليس أمام شركة Apple خيار سوى طرح هذه التغييرات من أجل الامتثال للسياسات التنظيمية، على غرار الطريقة التي طرحت بها شركة Apple منافذ الشحن من النوع C في أجهزة iPhone عالميًا والتي كانت أيضًا متوافقة مع حكم الاتحاد الأوروبي، فإن لدى شركة كوبرتينو العملاقة خيار طرح تغييرات iOS ومتجر التطبيقات لبقية الأسواق في العالم، ومع ذلك، فإن شركة آبل تختار عمدا عدم القيام بذلك.

وتقول شركة Apple إنه على الرغم من امتثالها لقرار الاتحاد الأوروبي، لأنها مضطرة عمليًا إلى القيام بذلك، فمن المحتمل أن تشكل التغييرات تهديدًا للمستخدمين، وهو ما منعته حتى الآن بسياساتها الخاصة، لقد أوضحت الشركة أيضًا أنها لم تقم بطرح هذه السياسات باختيارها، وفقا لتقرير indiatoday.

وأضافت الشركة، "في الاتحاد الأوروبي، يتطلب قانون الأسواق الرقمية منا إجراء تغييرات على صيغة خدمت المستخدمين والمطورين بشكل جيد للغاية - التغييرات التي تقدم خيارات جديدة، ولكن أيضًا مخاطر جديدة، وتمثل التغييرات التي نشاركها عمل Apple للامتثال للقانون وللمساعدة في تقليل مخاطر الخصوصية والأمان الجديدة التي يخلقها DMA لمستخدمينا."

يقول فيل شيلر، المدير التنفيذي لشركة Apple، إن الشركة تحاول إجراء التغييرات في محاولة لحماية مستخدمي الاتحاد الأوروبي من "تهديدات الخصوصية والأمان المتزايدة التي لا يمكن تجنبها والتي تجلبها هذه اللائحة".

لا تقدم Apple هذه التغييرات خارج الاتحاد الأوروبي لأن هذا ليس النظام الأكثر أمانًا لمستخدمينا. لقد كنا واضحين للغاية بشأن التهديدات الجديدة التي يقدمها DMA - بما في ذلك زيادة مخاطر البرامج الضارة والاحتيال والخداع والمحتوى غير المشروع وغير المرغوب فيه، وانخفاض قدرة Apple على الاستجابة للتطبيقات الضارة وإزالتها.

يقول شيلر: "إن التغييرات التي يتطلبها DMA تتضمن أيضًا تقنيات وعمليات جديدة لم يتم اختبارها وقد تتطلب مزيدًا من التطوير".

وتقول شركة أبل إن سياساتها قبل أن تطالب السياسة التنظيمية للاتحاد الأوروبي بالتغييرات، كانت تهدف إلى تقليل التهديدات التي يتعرض لها مستخدموها. في منشور غرفة الأخبار، تشرح شركة Apple كيفية تحقيق ذلك:

وأضافت، "في Apple، قمنا دائمًا ببناء كل ابتكار على أساس بالغ الأهمية: ثقة مستخدمينا، ولم نعتبر هذه الثقة أمرًا مفروغًا منه أبدًا ، ولهذا السبب بدءًا من أنظمة التشغيل لدينا وحتى متجر التطبيقات ، فإننا نبني إجراءات حماية الخصوصية والأمان من الألف إلى الياء".

وأوضحت، "نحن نراجع التطبيقات وتحديثاتها للمساعدة في التأكد من شفافيتها بشأن البيانات التي تجمعها، ولتحديد البرامج الضارة والاحتيال، ودعم معايير الجودة والأداء التي تلبي توقعات مستخدمينا."