شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية بدء وإدارة مكالمة فيديو على إنستجرام.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورت منصة إنستجرام، وهي منصة شهيرة معروفة بمحتواها الجذاب بصريًا، إلى ما هو أبعد من مجرد مشاركة الصور ومقاطع الفيديو، إحدى ميزاته البارزة هي القدرة على إجراء مكالمات فيديو، ما يسمح للمستخدمين بسد الفجوة بين الاتصالات الافتراضية والواقعية.

يعد بدء مكالمات الفيديو وإدارتها على إنستجرام أمرًا في غاية السهولة، كما أنها طريقة رائعة للتواصل مع الأصدقاء والعائلة وجهًا لوجه.

إليك دليل خطوة بخطوة:

بدء مكالمة فيديو:

افتح تطبيق انستجرام.

اضغط على أيقونة الرسالة المباشرة (رمز الطائرة الورقية) في الزاوية اليمنى العليا.

حدد الشخص الذي تريد إجراء مكالمة فيديو معه.

هناك طريقتان لبدء مكالمة فيديو:

- اضغط على أيقونة الكاميرا في الزاوية اليمنى العليا من الدردشة

-اسحب لليمين على شاشة الدردشة.

سيتلقى صديقك إشعارًا بأنك تتصل به.

يمكنهم اختيار الرد على المكالمة أو رفضها.

إدارة مكالمة الفيديو:

بمجرد اتصال المكالمة، ستشاهد خلاصات الفيديو الخاصة بك وبصديقك.

يمكنك النقر على أيقونة تبديل الكاميرا للتبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية.

يمكنك كتم صوت الميكروفون الخاص بك عن طريق الضغط على أيقونة الميكروفون.

يمكنك إضافة تأثيرات ممتعة إلى المكالمة من خلال النقر على أيقونة الوجه المبتسم واختيار التأثير

لإنهاء المكالمة، اضغط على أيقونة الهاتف الحمراء.

نصائح إضافية:

تأكد من أن لديك اتصالاً جيدًا بشبكة Wi-Fi أو اتصال بيانات المحمولة للحصول على أفضل جودة لمكالمات الفيديو.

يمكنك إضافة ما يصل إلى أربعة أشخاص إلى مكالمة فيديو.

يمكنك أيضًا إجراء محادثة فيديو مع الأشخاص الذين لا يتابعونك، طالما أنكما في دردشة جماعية معًا.