شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيقبضوا قد إيه؟ .. تعرف على المرتبات الصادمة لرواد الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحلم العديد من الأطفال بأن يصبحوا رواد فضاء، لكن القليل منهم ينجحون في ذلك، وقد تعتقد أن السبب في ذلك هو المتطلبات البدنية والأكاديمية الصارمة اللازمة للفوز بمكان في الفضاء، ناهيك عن الحاجة إلى عقل هادئ بشكل لا يصدق تحت الضغط ومع ذلك بعد اكتشاف وصف وظيفي صغير أنيق من National Careers Service (NCS)، نعتقد أنه قد يكون شيئًا آخر - راتب تافه بشكل صادم - بحسب موقع metro البريطاني.

فصدق أو لا تصدق، أنه من الواضح أن رائد الفضاء الجديد يتوقع أن يكسب 40 ألف جنيه إسترليني فقط، وبحسب التقرير فإنه على الرغم من أن هذا يعد أعلى من متوسط الراتب في المملكة المتحدة البالغ 33402 جنيهًا إسترلينيًا، إلا أنه لا يزال يبدو منخفضًا إلى حد ما بالنسبة لوظيفة ذات مخاطر عالية جدًا.

وبينما تقوم وكالات الفضاء بإجراء تحسينات مستمرة لجعل الأمر أكثر أمانًا لرواد الفضاء، وبصرف النظر عن خطر الوفاة، هناك مخاطر صحية أخرى ناجمة عن قضاء الوقت في الفضاء مثل فقدان العظام والإشعاع، وهي فقط تلك التي نعرفها .

ومع ذلك، فهو أعلى من معظم الرواتب المبدئية، إلا إذا كنت مصرفيًا استثماريًا (35.000 جنيه إسترليني - 60.000 جنيه إسترليني) أو محاميًا متدربًا (26.500 جنيه إسترليني - 50.000 جنيه إسترليني).

وبالنسبة لرواد الفضاء، فحتى لو انطلقت الرحلات القليلة الأولى دون أي عوائق، فحتى بعد أن تصبح أكثر خبرة، قد يظل الحد الأقصى للراتب 86000 جنيه إسترليني فقط سنويًا، أي 7166 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا.

تعتبر الأمور أكثر ربحية بعض الشيء في الولايات المتحدة، حيث يتراوح الراتب المبدئي لرائد الفضاء المدني (وليس العسكري) من حوالي 80 ألف دولار إلى 105 آلاف دولار، أو 63 ألف جنيه إسترليني إلى 82 ألف جنيه إسترليني، يرتفع هذا إلى 96000 دولار إلى 125000 دولار، أو 75000 جنيه إسترليني إلى 98000 جنيه إسترليني في درجة الراتب التالية.

على الرغم من عدم وجود أماكن كثيرة لإنفاق أموالك في الفضاء، كما أنك تحصل على طعام وإقامة مجانية، لذا إذا كنت لا تمانع في الراتب، فإن بقية الوظيفة تبدو رائعة جدًا وفقًا لمواصفات NCS.

وبحسب التقرير فإن الساعات النموذجية هي 39 إلى 41 في الأسبوع، ولكنها قد تختلف، نعتقد أن رواد الفضاء الذين شاركوا في تمرد سكايلاب خلال ساعات العمل سوف يشككون في هذا الرقم، على الرغم من أن طاقم محطة الفضاء الدولية في الوقت الحاضر يحصل على عطلات نهاية الأسبوع، وهو أمر جيد، ولعله هناك وقت طويل جدًا لملئه عندما تكون في أنبوب ضخم، وإذا كان هذا لا يزال يثير خيالك، فإن NCS لديها الكثير من الإرشادات حول كيف يمكنك أن تصبح رائد فضاء.

وستحتاج إلى درجة علمية ولياقة بدنية من الدرجة الأولى ومهارات قيادية والقدرة على التحدث باللغة الروسية تعتبر مكافأة كبيرة - وكذلك القدرة على قيادة الطائرة، وأيضًا، يجب أن تكون مستعدًا للعمل بعيدًا عن المنزل.