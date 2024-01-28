شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يجرى 5 تغييرات رئيسية على تطبيق ماسنجر لإبعاد المتلصصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع فيس بوك عن عدد من التغييرات الكبيرة التي وصلت أخيرًا إلى برنامج ماسنجر، وقدمت الشبكة الاجتماعية العديد من الميزات الجديدة المستوحاة بشكل كبير من واتساب، وفقًا لتقرير thesun .

واستقبل البريطانيون هذا الأسبوع تنبيهًا على التطبيق يقول: "يحصل برنامج Messenger على ترقية"، ومن بين الميزات الأكثر طلبًا هي القدرة على تعديل الرسائل حتى إخفائها بعد 24 ساعة.

ويمكن أيضًا للمستخدمين الذين لا يهتمون بمعرفة الأشخاص ما إذا كانوا قد شاهدوا نصًا بالفعل، إيقاف تشغيل علامات إيصال القراءة، لذلك لا تشعر بالضغط للرد على الفور.

ولعل أحد التغييرات الأكثر إثارة للجدل هو أن التشفير الشامل يتم تشغيله تلقائيًا الآن.

كما تم تصميم ميزة الأمان لتكون طبقة إضافية من الحماية حتى لا يتمكن أي شخص من اعتراض رسائلك وقراءتها.

لكن المنتقدين جادلوا منذ فترة طويلة بأن هذا يمكن أن يجعل ماسنجر ملاذا آمنا للمجرمين والمتحرشين بالأطفال .

في السابق، كان عليك تبديل التشفير الشامل بنفسك ضمن الإعدادات، وتغطى المكالمات أيضًا نفس الحماية.

وعند الإعلان عن هذه الخطوة في ديسمبر، قالت ميتا : "إن الطبقة الإضافية من الأمان التي يوفرها التشفير الشامل تعني أن محتوى رسائلك ومكالماتك مع الأصدقاء والعائلة محمي من لحظة مغادرتهم لجهازك حتى لحظة وصولهم إليه".

وأضافت ميتا، "وهذا يعني أنه لا يمكن لأحد، بما في ذلك ميتا، رؤية ما تم إرساله أو قوله، إلا إذا اخترت إبلاغنا بالرسالة."

وفي محاولة أخرى لتعزيز الأمان، يُطلب من المستخدمين أيضًا تعيين رمز PIN حتى لا يتمكن أي شخص من التطفل على رسائلهم.

وتقول ميتا إنها أدخلت تحسينات على الوسائط داخل ماسنجر أيضًا.