شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أحذية ذكية تكتشف حوادث "السقوط المميتة".. كل ما تحتاج معرفته عن التقنية والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب موقع thesun البريطانى، فيتم تجربة هذه التكنولوجيا في ثلاثة مراكز اختبار من قبل علماء الميكانيكا الحيوية في جامعة ليفربول جون موريس، ويأملون في اختباره بشكل أكبر في منازل الناس الحقيقية، وتركز الأحذية الذكية على قياسين مهمين: المسافة من إصبع القدم إلى حافة الدرجة، ومساحة القدم المزروعة بأمان في أعلى الدرجة.
وقال كوستيس ماجاناريس، أستاذ الميكانيكا الحيوية العضلية الهيكلية في كلية التمارين وعلوم الرياضة بالجامعة، لمجلة مجسات: "إن نهاية اللعبة هي منتج سيكون قادرًا على الحكم على عامل الخطر للفرد وتحذيره، "يمكن أن يزودنا "الحذاء الذكي" ببيانات مشابهة جدًا لتلك التي تستخدم التقاط الحركة في مختبر المشي، "ولكن يمكن أن يمنحنا أيضًا القدرة على جمع البيانات عن بعد والتي يمكن أن تقدم أداة قياس أولية للتنبؤ بسقوط السلالم، وبشكل عام، يمكننا تجنب السقوط على الأرض من خلال تحسين القوة والتوازن.
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