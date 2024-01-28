شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية ضد قراصنة 23andMe.. استهدفوا المستخدمين من الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أكتوبر 2023، اعترفت شركة 23andMe بأنها تعرضت لاختراق بيانات أدى إلى تعرض معلومات مستخدميها للخطر، وقد تعرضت الشركة للعديد من الدعاوى القضائية منذ ذلك الحين، ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، اتهمت إحداها شركة 23andMe بالفشل في إخطار العملاء بأنهم مستهدفون على وجه التحديد لامتلاكهم تراثًا يهوديًا صينيًا وأشكنازيًا.

وقال المدعون إنه لم يتم إخبارهم أيضًا أن نتائج اختباراتهم بالمعلومات الجينية قد تم تجميعها في قوائم منسقة تمت مشاركتها بعد ذلك على شبكة الإنترنت المظلمة.

أصدرت شركة 23andMe مؤخرًا نسخة من الرسائل التي أرسلتها إلى العملاء المتأثرين، ولم تحتوي على أي إشارة إلى تراث المستخدمين ، وفقا لتقرير engadget.

وتم رفع الدعوى أمام المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو بعد أن كشفت الشركة أن الاختراق لم يلاحظه أحد لعدة أشهر.

على ما يبدو، بدأ المتسللون في الوصول إلى حسابات العملاء باستخدام تفاصيل تسجيل الدخول التي تم تسريبها بالفعل على الويب في أواخر أبريل 2023 واستمروا في أنشطتهم حتى سبتمبر.

لم تكتشف الشركة أخيرًا أمر الاختراق إلا في شهر أكتوبر، في الأول من أكتوبر، قام قراصنة بتسريب أسماء وعناوين منازل وتواريخ ميلاد مليون مستخدم من أصل يهودي أشكنازي في منتدى اختراق القبعة السوداء BreachForums.

وبعد أن رد شخص ما على المنشور الذي يطلب الوصول إلى "الحسابات الصينية"، قالت الدعوى القضائية إن الملصق مرتبط بملف يحتوي على معلومات عن 100 ألف مستخدم صيني.

وقال الملصق أيضًا إن لديهم إمكانية الوصول إلى 350 ألف ملف شخصي صيني ويمكنهم نشر المزيد من المعلومات إذا كان هناك اهتمام كافٍ.