شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: X تجعل اسم "تايلور سويفت" غير قابل للبحث على المنصة بعد انتشار صور مزيفة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت صور إباحية مزيفة لتايلور سويفت على موقع X (تويتر سابقًا) هذا الأسبوع، ما سلط الضوء على مخاطر الصور التي ينشئها الذكاء الاصطناعي على الإنترنت، وهو ما دفع منصة X لمنع ظهور هذه الصور على المنصة.

ونشر فريق السلامة بـ X: "لا يُسمح بالوسائط الاصطناعية أو التي تم التلاعب بها والتي قد تخدع الأشخاص على X، مشيرين إلى أنهم يعملون بشكل فعال على إزالة جميع الصور المحددة واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الحسابات المسؤولة عن نشرها".

وبحلول أمس السبت، لاحظ المستخدمون أن X حاول الحد من المشكلة عن طريق منع البحث عن "Taylor Swift" - ولكن ليس بعض المصطلحات ذات الصلة، حسبما أفاد موقع The Verge.

وتمكن موقع Mashable أيضًا من إنتاج صفحة الخطأ للمصطلحين "Taylor Swift AI" و"Taylor AI"، حيث كان يمكن البحث عن المصطلحات "Swift AI" و"Taylor AI Swift" و"Taylor Swift Deepfake" على النظام الأساسي، مع استمرار عرض الصور التي تم التلاعب بها في علامة التبويب "الوسائط".

وكما أشارت ميرا نافلاخا، مراسلة الثقافة في موقع Mashable، في مقال حول التزييف العميق لـ Swift، فإن منصات وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى تكافح من أجل احتواء المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي، ويرجع ذلك إلى سرعة إنشاء هذه الصور وإمكانية الوصول إليها، مما تسبب في إغراق منصات التواصل الاجتماعي مثل X بها في الأشهر الأخيرة.

و يشير جعل اسم Swift غير قابل للبحث إلى أن X لا يعرف كيفية التعامل مع مجموعة الصور ومقاطع الفيديو المزيفة على منصته، ووصفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، يوم الجمعة، الوضع بأنه "مثير للقلق"، وعلقت أيضًا على أنه يجب أن يكون هناك تشريع بشأن هذا الأمر، ملمحة إلى أن مسألة تعديل الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي قد تُطرح قريبًا في الكونجرس.