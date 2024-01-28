شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تسمح لتطبيقات الخدمات المصرفية والمحافظ الرقمية باستخدام NFC فى أجهزة iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للامتثال لقانون DMA الذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر مارس، أعلنت شركة Apple عن عدة تغييرات جديدة في سياسات iOS الخاصة بها، حيث كان من أهمها الوصول إلى تقنية NFC التي كانت حصرية لشركة Apple وحدها، بحسب موقع mspoweruser الأمريكى.

وبدءًا من iOS 17.4، ستقدم Apple واجهات برمجة تطبيقات جديدة للمطورين لدعم معاملات الدفع بدون تلامس من داخل تطبيقاتهم المصرفية أو تطبيقات المحفظة باستخدام محاكاة البطاقة المضيفة (HCE)، وستكون هذه الميزة متاحة للمستخدمين المقيمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) الذين لديهم جهاز iPhone يعمل بنظام iOS 17.4 أو أحدث.



كيفية عمل الميزة كيفية عمل الميزة - مدفوعات NFC: يمكن لمستخدمي التطبيقات المصرفية أو تطبيقات المحفظة المشاركة من طرف ثالث بدء معاملات NFC من داخل التطبيق باستخدام محطات NFC المتوافقة.

- إعدادات التطبيق الافتراضية: يمكن للمستخدمين اختيار أي تطبيق مؤهل باعتباره التطبيق الافتراضي للمدفوعات بدون تلامس والذي سيمكن التطبيق من دعم ميزات الكشف الميداني والنقر المزدوج.

- الكشف الميداني: يتم تشغيل تطبيق الدفعات اللاتلامسية الافتراضي تلقائيًا عندما يضع المستخدم الجهاز أمام محطة NFC متوافقة وبعد مصادقة المستخدم (إذا كان iPhone مقفلاً).

- ضغطتين متتاليتين: يتم تشغيل تطبيق المدفوعات التلامسية الافتراضي تلقائيًا عندما ينقر المستخدم ضغطا مزدوجًا فوق الزر الجانبي (لأجهزة Face ID) أو زر الصفحة الرئيسية (لأجهزة Touch ID) وبعد مصادقة المستخدم (إذا كان iPhone مقفلاً).

- دعم الدفع للتطبيقات غير الافتراضية: يمكن للتطبيقات المؤهلة التي تعمل في المقدمة أن تمنع تشغيل التطبيق الافتراضي للنظام اللاتلامسي والتدخل في عملية الدفع.

للمساعدة في حماية خصوصية المستخدم وأمانه على iPhone، سيحتاج المطورون الذين يرغبون في إنشاء إمكانات دفع HCE في تطبيقاتهم إلى التقدم بطلب للحصول على استحقاق مدفوعات HCE الذي سيكون له المتطلبات التالية:

- أن تكون مرخصًا لتقديم خدمات الدفع في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو تخطط للعمل مع الكيانات المرخصة لتقديم خدمات الدفع في المنطقة الاقتصادية الأوروبية

- دعم حالات استخدام مدفوعات NFC في المتجر.

- توفير الإمكانيات فقط للمستخدمين المقيمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

-اتباع متطلبات HCE وإرشادات الخبرة.