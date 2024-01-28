شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ترفع سعر الفائدة على حساب التوفير إلى 4.50% سنويًا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم أبل بإرسال إشعارات الدفع إلى أصحاب حسابات Apple Savingsلإعلامهم بزيادة أخرى في السعر، حيث يبلغ معدل الفائدة على حساب التوفير Apple Card APY الآن 4.50%، مرتفعًا من 4.35%، وفقاً لموقع macrumors.

وتعد Apple Savings بمثابة ميزة في بطاقة Apple Card‌ تتيح للمستخدمين الاطلاع على الرصيد الحالي ومعدل الفائدة ورصيد الحساب بمرور الوقت.

وتعد هذه هي الزيادة الثالثة في معدل APY التي يشهدها حساب التوفير ‌Apple Card‌ منذ ديسمبر، حيث أن الزيادة الأولى رفعتها من 4.15% إلى 4.25%، والثانية التي حدثت في أوائل شهر يناير رفعتها من 4.25% إلى 4.35%.

إن زيادة معدل Apple السابقة جعلتها على قدم المساواة مع APY الذي تقدمه العديد من حسابات التوفير الشهيرة الأخرى ذات العائد المرتفع من American Express وDiscover، ومع الارتفاع الأخير، يتطابق حساب التوفير Apple أيضًا مع APY الخاص بماركوس من Goldman Sachs.

أصبح حساب التوفير عالي العائد من Apple متاحًا لحاملي ‌Apple Card‌ في الولايات المتحدة منذ أبريل 2023، ويتم تقديمه بالشراكة مع Goldman Sachs

يمكن لمستخدمي ‌Apple Card‌ كسب الفائدة على الودائع النقدية اليومية التلقائية وكذلك الأموال الشخصية التي تتم إضافتها إلى الحساب، وتسمح Apple للمستخدمين بإيداع ما يصل إلى 250 ألف دولار.