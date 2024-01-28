شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح النسخة التجريبية الثالثة من Android 14 QPR2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت جوجل الإصدار التجريبي الثالث Android 14 QPR2 والذى وفر عدد كبير من إصلاحات الأخطاء، حيث يأتي هذا بعد التحديث الرئيسي الأخير، والذي كان بمثابة تحديث كبير مع عدد من تغييرات واجهة المستخدم، والذي تم إصداره قبل أسبوعين، بحسب موقع 9to5google

ويتوافق الإصدار مع تصحيح الأمان لشهر يناير 2024 لجميع الأجهزة المدعومة: Pixel 5a و Pixel 6 و Pixel 6 Pro و Pixel 6a و Pixel 7 و Pixel 7 Pro و Pixel 7a و Pixel Tablet و Pixel Fold و Pixel 8 وPixel 8 Pro.

ومن المشكلات التي تم حلها مع التحديث:

مشكلة كانت تمنع التراكبات، مثل لوحة تحكم اللعبة، من الفتح أثناء وجود الجهاز في الوضع الأفقي.

إصلاح مشكلة فشل الجهاز أحيانًا في فتح القفل إذا تم تمكين وضع العرض الدائم وحاول المستخدم استخدام بصمة إصبعه لفتح قفل الجهاز.

المشكلة المتمثلة في توسع ارتفاع مربع حوار الإعدادات السريعة الذي يسرد أجهزة Bluetooth بشكل غير متوقع في بعض الأحيان.

حل المشكلة التي ظهرت عند تعيين محرك البحث الافتراضي للجهاز على الموفر الخطأ بعد استعادة بيانات الجهاز من نسخة احتياطية على السحابة.

إصلاح مشكلة عدم تحديث منطقة العرض الخاصة بالإعدادات السريعة بشكل صحيح بعد تغيير حجم عرض النظام في إعدادات إمكانية الوصول.

التغلب على مشكلة التي تسببت أحيانًا في انخفاض جودة الصوت عند إجراء المكالمات أو التسجيل باستخدام الميكروفون.

حل مشكلة التي كانت تمنع المستخدم أحيانًا من تغيير إعدادات لوحة مفاتيح الجهاز.

إصلاح المشكلة التي تسببت في فقدان بعض الترجمات للغات المختلفة.

القضاء على مشكلة عدم ظهور أيقونات الملف الشخصي للعمل لتطبيقات العمل عند إيقاف الملف الشخصي للعمل مؤقتًا.

حل المشكلة التي تسببت في عرض بعض التظليل بشكل غير صحيح.

إصلاح مشكلة تغيير حجم الأيقونات أحيانًا بشكل غير صحيح عند الدخول إلى وضع صورة داخل صورة أثناء تدوير الجهاز.

مشكلة الأجهزة القابلة للطي حيث كان المشغل فارغًا في بعض الأحيان إذا تم قفل الجهاز أثناء فتحه ثم تم إلغاء قفله بعد طي الجهاز.

حل مشكلة الأجهزة القابلة للطي، حيث توقف مقسم التطبيق، بعد طي الجهاز أو فتحه ثم تشغيل اثنين من التطبيقات التي كانت مفتوحة بالفعل في وضع تقسيم الشاشة، عن الاستجابة لعناصر التحكم باللمس.

التغلب مشكلة الأجهزة القابلة للطي حيث تومض الشاشة أحيانًا عند فتح الجهاز.

القضاء على مشكلة الأجهزة اللوحية التي تسببت أحيانًا في وميض شاشة رمادية لفترة وجيزة عند رفض بعض الأنشطة التي تظهر على الشاشة.

إصلاح مشكلة الأجهزة اللوحية التي تسببت في أن تكون أهداف اللمس لأيقونات شريط المهام وأزرار التنقل أصغر من المعتاد.

حل العديد من المشكلات التي كانت تؤثر على استقرار النظام والأداء والاتصال والكاميرا وإمكانية الوصول.