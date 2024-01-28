شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة X تهدف إلى أن تكون مركزًا للمراهنات الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة X التابعة لإيلون ماسك لطرح ميزة جديدة للمراهنات الرياضية بعد توقيع صفقة مع منصة المقامرة الرقمية BetMGM، حسبما أفادت مجلة Fortune، وتعد BetMGM هي شركة فرعية للمراهنات الرياضية عبر الإنترنت مملوكة لشركة MGM Resorts International، وهي شركة الضيافة التي يقع مقرها في لاس فيجاس، والتي تدير محفظة بقيمة 15 مليار دولار تقريبًا من الفنادق العالمية.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، ظهرت BetMGM، وهي منافس لمنصات المقامرة مثل DraftKings وFanDuel، لأول مرة في عام 2018 بعد صفقة بين MGM ومشغل المقامرة في المملكة المتحدة GVC Holdings.

في حين لم يتم الكشف عن الشروط المالية للصفقة الأخيرة، ذكرت مجلة Fortune أن الميزة الجديدة لـ X ستعرض إحصائيات المقامرة الرياضية مباشرة على الموقع، بالإضافة إلى رابط لاختبار حظك على BetMGM.

وتأتي هذه الصفقة قبل حوالي أسبوعين من بطولة Super Bowl LVIII، والتي ذكرت شبكة CNN أنه من المتوقع أن تجتذب رقماً قياسياً يبلغ 50.4 مليون بالغ أمريكي يراهنون على اللعبة.

ستأخذ هذه الرهانات إلى حد كبير شكل رهانات مقترحة أو "رهانات دعائية" تتعلق بأحداث داخل اللعبة لا علاقة لها بنتيجة اللعبة.

يعد Super Bowl بمثابة جذب كبير لحركة المرور لـ X، لدرجة أن الموقع تعطل لفترة وجيزة خلال عرض Rihanna في نهاية الشوط الأول العام الماضي.

سيتم تحديد الفريقين المتنافسين في مباراة هذا العام يوم الأحد بعد آخر مباراتين فاصلة، سيواجه بطل العام الماضي، كانساس سيتي تشيفز، فريق بالتيمور رافينز في مكان واحد، بينما الفائز في المواجهة بين فريق ديترويت لايونز وفريق سان فرانسيسكو سيأخذون التذكرة الثانية.