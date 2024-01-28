تكنولوجيا: المواصفات الرئيسية لهاتف OnePlus Ace 3V المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت وان بلس في السوق الصيني ثلاثة أجيال من سلسلة OnePlus Ace، والآن تستعد الشركة لإطلاق إصدارها الجديد OnePlus Ace 3V.

ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المواصفات الرئيسية لهاتف Ace 3V، قبل الإعلان المتوقع في النصف الأول من هذا العام.

وتوضح التسريبات أن هاتف OnePlus Ace 3V يأتي بشاشة OLED بجودة عرض 1.5K، كما يدعم الهاتف معدل تحديث 120Hz، أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف رقاقة Snapdragon 7 Gen 3.

ويأتي هذا الإصدار بقدرة بطارية 5500 mAh، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W.

ويتميز OnePlus Ace 3V بتصميم من البلاستيك في الغطاء الخلفي مع طبقة زجاجية، أيضاً من المتوقع أن يتميز الهاتف بحواف منحنية.

من جانب أخر لم توضح التسريبات تفاصيل مواصفات الذاكرة والسعة التخزينية أو الكاميرة في هذا الإصدار، لذا نترقب مزيد من التسريبات للكشف عن تفاصيل أكثر حول مواصفات Ace 3V.

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