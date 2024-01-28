تكنولوجيا: مقارنة آداء هاتف Galaxy S24 Plus بمعالج Exynos 2400 وهاتف Galaxy S24 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أختبر آداء هاتف Galaxy S24 Plus بمعالج Exynos 2400 مقارنة بهاتف Galaxy S24 Ultra المميز بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، ولقد كشفت الإختبارات عن تأخر آداء هاتف Plus مقارنة بهاتف Ultra في عدد من الإختبارات.

بدأت المراجعات الأولية في إجراء الإختبارات التي توضح آداء النماذج المميزة برقاقة Exynos 2400 من هاتف Galaxy S24 Plus، وأيضاً هاتف Galaxy S24 Ultra الذي يتوفر في الأسواق العالمية برقاقة كوالكوم.

وعلى الرغم من الترقية التي قدمت في معالج سامسونج Exynos 2400 الذي انطلق بعدد 10 من الأنوية، إلا أن النماذج المميزة بهذا المعالج من هواتف سامسونج مازالت تواجه تحديات للتفوق على رقاقة Snapdragon 8 Gen 3.

ولقد أكدت تجربة عملية لآداء كلا الهاتفين عن تأخر كبير لهاتف Plus في برنامج “Premiere Rush”، حيث تؤكد المعاينة على أن معالج Exynos لا يأتي بتحسينات في الآداء في 2024، حيث يستمر البرنامج في العمل بنفس الآداء منذ بضعة سنوات بمعالجات Exynos، كما يتراجع آداء البرنامج بشكل تدريجي ليقدم تباطؤ واضح في مقطع الفيديو.

أيضاً تؤكد التجربة على تراجع آداء معالج Exynos 2400 في هاتف Plus في إدارة العمليات الرئيسية في واجهة One UI، دون أن يتحسن الآداء مع إعادة تشغيل الهاتف.

وتوضح سامسونج أن تحديث برامج سامسونج أو برنامج Adobe لاحقاً سيعالج هذه المشكلة، إلا أن مقطع الفيديو يكشف عن مشكلة أخرى في بطارية Plus، حيث يتم إستنفاذ البطارية المميزة بقدرة 4900 mAh بشكل سريع مقارنة ببطارية Galaxy S24 Ultra المميزة بقدرة 5000 mAh.

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