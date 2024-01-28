شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أزمة تايلور سويفت والذكاء الاصطناعى.. أين يقف القانون بشأن الإباحية العميقة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كونك امرأة على الإنترنت أمر مخيف، ففي العالم الرقمي، كما هو الحال في العالم الحقيقي، تؤثر المضايقات وسوء المعاملة على النساء والأشخاص من الجنسين المهمشين كل يوم، وما حدث لتايلور سويفت هذا الأسبوع هو مثال رئيسي ومرعب، حيث انتشرت الصور الإباحية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لـ Swift على موقع X (تويتر سابقًا)، حيث حصد أحد هذه المنشورات أكثر من 45 مليون مشاهدة.

وسرعان ما تدخل المعجبون الغاضبون، وأغرقوا المنصة بالمشاركات الإيجابية وصور المغنية المرفقة بمصطلحات بحث مثل "Taylor Swift AI" و"Taylor Swift Deepfake"، حصلت قاعدة المعجبين المخصصة لـ Swift أيضًا على علامة التصنيف #ProtectTaylorSwift الرائجة، مع آلاف المشاركات التي تدين الصور غير التوافقية.

الحادث بالتأكيد ليس حادثا معزولا، حيث تعد سويفت، واحدة من أكثر الشخصيات شهرة على هذا الكوكب، هي الأحدث التي تم استخدام التزييف العميق كسلاح ضدها، لقد حدث هذا لنجوم الكيبوب، ومبدعي تيك توك، والصحفيين، وفتيات المدارس الثانوية.

ما هي الإباحية العميقة؟ تعد الإباحية المزيفة أو Deepfake porn عبارة عن صور أو مقاطع فيديو تم إنشاؤها بشكل مصطنع بواسطة نوع معين من التعلم الآلي، حيث تصور هذه الصور الاصطناعية أشكال الأشخاص المتراكبة في أفعال جنسية دون موافقتهم، كما أن عملية مشاركتها هي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي على الصور، وقد تم تجريمها في بعض البلدان، وتمامًا مثل الإباحية الانتقامية، تسببت الإباحية العميقة في ضرر لمن تصورهم، سواء نفسيًا أو شخصيًا أو مهنيًا.

ووجدت دراسة أجرتها شركة Home Security Heroes عام 2023، وهي شركة أبحاث تركز على سرقة الهوية والضرر الرقمي، أن الإباحية العميقة تشكل 98 بالمائة من جميع مقاطع الفيديو المزيفة عبر الإنترنت، وعلاوة على ذلك، فإن 99% من أهداف التزييف العميق هم من النساء.

أين يقف القانون بشأن الإباحية العميقة؟ عندما يتعلق الأمر بالمشاركة غير التوافقية للصور الفاضحة، فإن بعض البلدان في جميع أنحاء العالم لديها أو تقوم بتنفيذ قوانين لحماية الناجين، ففي إنجلترا وويلز، تم تجريم مشاركة المواد الإباحية العميقة منذ يونيو 2023، حيث أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن حملة قمع ضد "المعتدين والمفترسين والشركاء السابقين الذين يشاركون صورًا حميمة عبر الإنترنت دون موافقة الأشخاص الذين تم تصويرهم".

وفي الولايات المتحدة، هناك 48 ولاية ومقاطعة كولومبيا لديها حاليًا قوانين لمكافحة الانتقام الإباحي، وتعمل بعض الولايات على تحديث لغتها لتشمل المواد الإباحية العميقة تحت هذه المظلة، بما في ذلك إلينوي وفيرجينيا ونيويورك وكاليفورنيا، ومع ذلك، تختلف اللوائح باختلاف الولاية، وكما أشار البعض، فإن بعض القوانين لا تتضمن القضية الملحة المتمثلة في دور التكنولوجيا في إنشاء ونشر مثل هذه الصور ومقاطع الفيديو.

ومع ذلك، فإن العديد من الحكومات تفشل في معالجة هذه المشكلة، "معظم الحكومات لا تتخذ إجراءات، معظمها ليس لديها قوانين، أو أن قوانينها مليئة بالثغرات،" وفقًا لـ #MyImageMyChoice، وهي حملة مخصصة لإسماع أصوات أولئك الذين واجهوا الاعتداء الجنسي القائم على الصور، "ليس لدى معظم البلدان إطار عمل حول الجهة المسؤولة عن مراقبة المساحات على الإنترنت."

كيف تعاملت شركات التكنولوجيا الكبرى مع هذه المشكلة؟ X، حيث تم توزيع صور Swift على نطاق واسع، يحظر صراحة مشاركة "الوسائط الاصطناعية أو التي تم التلاعب بها أو خارج السياق"، ويشمل ذلك المحتوى الذي يهدف عمدًا إلى "خداع الناس" أو المحتوى الذي يدعي كذبًا أنه يصور الواقع، وتقول الشركة إن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقًا تجاه مثل هذا المحتوى"، وفقًا لمنشور من حساب الأمان الرسمي الخاص بها.

منصات أخرى، مثل Reddit، لديها أيضًا سياسات تمنع مشاركة الوسائط الحميمة أو الجنسية الصريحة دون موافقة الشخص، حيث تم إخضاع منصات وسائل التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا الكبرى للاختبار عندما يتعلق الأمر باكتشاف ومنع التزييف العميق، على الرغم من السياسات.

وفي عام 2021، نفذت Meta أداة جديدة للقيام بذلك، بالشراكة مع منصة StopNCII التابعة لخط المساعدة الخاص بالانتقام في المملكة المتحدة، وفي الآونة الأخيرة، أعلنت الشركة الأم لفيسبوك وانستجرام أن أي صور معدلة رقميًا تتعلق بالقضايا الاجتماعية والانتخابية والسياسية يجب أن يتم تصنيفها - وهي سياسة تهدف إلى حماية الانتخابات المقبلة التي تستعد لها بعض أكبر الديمقراطيات في العالم.

تكافح العديد من المنصات لاحتواء مثل هذا المحتوى، حيث تم إنشاء صور Swift، على وجه الخصوص، ونشرها في دردشة جماعية على تليجرام، كما اكتشفها 404Media، وقد فشل Telegram في منع هذا النوع من المحتوى في الماضي.

وقد حدث ذلك أيضًا لدى آخرين: ففي هذا الشهر فقط، وجدت شبكة NBC News أن المواد الإباحية العميقة غير التوافقية التي تظهر صور المشاهير الإناث تظهر في الجزء العلوي من محركات البحث مثل Google وBing التابع لشركة Microsoft.

وهنا السؤال الحقيقي: كيف يستمر هذا في الحدوث؟ الحقيقة المثيرة للقلق هي أن الصور التي ينشئها الذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر انتشارا، وتشكل مخاطر جديدة على من تصورهم، ومما يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة وجود أرضية قانونية غامضة، ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي التي فشلت في تعزيز الضمانات الفعالة، والارتفاع المستمر في الذكاء الاصطناعي.

وقد قامت المنظمة الدولية لحقوق المرأة "المساواة الآن" بتفصيل هذه العوامل في تقرير صدر في يناير 2024، داعية إلى "استجابات عاجلة وشاملة من الابتكار التكنولوجي، والإصلاح القانوني، والوعي المجتمعي" معالجة الارتفاع الذي لا يمكن إنكاره للإباحية العميقة.

وتسلط الظروف المحيطة بقضية سويفت الضوء على حقيقة أن هذا يمكن أن يحدث لأي شخص تقريبًا - وقبل أن يتفاقم هذا النوع من الأزمات الرقمية، حان الوقت للتغيير.