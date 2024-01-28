شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون للبيع.. المقر الأول لأكبر شركات العالم بـ2.3 مليون دولار فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك جيف بيزوس عقارات تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات، ولكن منزل واحد مرتبط بمؤسس أمازون قد وصل للتو إلى السوق مقابل 2.3 مليون دولار، حيث يعد المنزل الواقع في بلفيو بواشنطن جزءًا أساسيًا من تاريخ أمازون، إذ كان ذلك في مرأب ذلك المنزل الذي كان يستأجره في الوقت الذي أنشأ فيه بيزوس شركة أمازون، التي كانت آنذاك بائعة كتب عبر الإنترنت، في عام 1994.



مقر أمازون



أمازون وبحسب موقع إنه 10704 NE شارع 28 في بلفيو، واشنطن، وأسس بيزوس شركة أمازون عام 1994، وهو في الثلاثين من عمره، في مرأب هذا المنزل، واستأجر بيزوس وزوجته السابقة ماكنزي سكوت المنزل بعد انتقالهما إلى واشنطن.

وبحسب ما ورد دفعوا 890 دولارًا شهريًا إيجارًا، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في عام 2011، وفي الواقع، نال المنزل إعجاب بيزوس جزئيًا لأنه أراد أن يكون قادرًا على التباهي ببناء شركة ناشئة من المرأب، وفقًا لتقاليد وادي السيليكون، وفقًا للمجلة.





وقد تم تجديد المنزل منذ أن عاش بيزوس هناك، حيث تم بناؤه عام 1954 ولكن تم تجديده في عام 2001، وفقًا لقائمة Zillow الخاصة به، وتبلغ مساحتها 1,540 قدم مربع من مساحة المعيشة.

وقد تم بيعه مقابل 182 ألف دولار في عام 1998؛ ثم 375,000 دولار في عام 2005؛ ثم 620 ألف دولار في عام 2009؛ وآخرها 1.53 مليون دولار في عام 2019، وفقًا لـ Zillow، وقد وصلت إلى السوق بسعر طلب يبلغ حوالي 2.3 مليون دولار في 18 يناير.



وعلى الرغم من أنه منزل أكثر تواضعًا بكثير من أي من مساكن بيزوس الأحدث، فمن الآمن أن نقول إن هذا المنزل كان مفتاحًا لبناء مليارات بيزوس - 183 مليار دولار على وجه الدقة.

