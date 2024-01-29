شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: X تخطط لإنشاء "مقر رئيسي" للإشراف على المحتوى في "أوستن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منصة X إنها ستوظف 100 موظف بدوام كامل في مكتب جديد للثقة والسلامة في أوستن، تكساس، وفقًا لتقرير نشرته بلومبرج يوم السبت، وتأتي الخطة، كما يشير المقال، قبل أيام قليلة من جلسة الاستماع المقررة للرئيس التنفيذي ليندا ياكارينو في 31 يناير أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ فيما يتعلق بتعامل X مع الاستغلال الجنسي للأطفال.

وبحسب ما ورد سيركز الفريق بشكل أساسي على CSE وسيكون أول فريق مناسب للثقة والسلامة منذ أن قام إيلون موسك بإلغائه بعد فترة وجيزة من شراء المنصة المعروفة سابقًا باسم Twitter، وقامت X بتحديث منشور مدونة حول نهج الإشراف على CSE للإشارة إلى المكتب الجديد بالأمس أيضًا، على الرغم من أنها لا تكشف عما سيفعله الفريق الجديد، ولا متى سيتم افتتاح المكتب.

وقال جو بيناروش، رئيس العمليات التجارية للشركة، لبلومبرج إن الفريق سيساعد أيضًا في إنفاذ الاعتدال الآخر، مثل تلك التي تحظر خطاب الكراهية، ويشير منشور وظيفة الإشراف على المحتوى لـ X في أوستن إلى أن المشرفين سيحققون في مشكلات مثل "البريد العشوائي والاحتيال" ويقدمون دعم العملاء.