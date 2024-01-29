شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟.. كيفية تتبع الأصدقاء والعائلة على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرك الكثير منا تمامًا الطرق العديدة التي يمكن من خلالها تتبعنا باستخدام التكنولوجيا الحديثة، لكن معرفة مكان وجود الأصدقاء والعائلة الموثوقين يمكن أن يكون مفيدًا في كثير من الأحيان، وهو شيء يمكنك القيام به من هاتف Android الخاص بك، وفقًا لموقع theverge.

جدير بالذكر في البداية أنك تظل متحكمًا في من يمكنه رؤيتك ومتى - ويمكنك إيقاف مشاركة الموقع في أي وقت إذا تحول شخص ما في حياتك من موضع الثقة إلى موضع عدم الثقة.

مشاركة الموقع عبر خرائط جوجل

الخيار الأكثر وضوحًا لمشاركة الموقع على نظام Android هو خرائط Google، حيث يتم تثبيتها مسبقًا (ومتوفرة على أجهزة iPhone أيضًا

يمكن أن تكون مشاركة الموقع ترتيبًا في اتجاه واحد أو في اتجاهين، بحيث يمكنك رؤية أشخاص آخرين دون رؤيتك إذا كنت تريد (وإذا سمحوا بذلك)، إذا كنت تريد جعل موقعك مرئيًا، فستحتاج إلى تمكين تتبع الموقع على هاتفك: من الإعدادات في Android، اضغط فوق الموقع، ثم قم بتمكين خيار استخدام الموقع.

لبدء مشاركة موقعك

1- افتح خرائط Google على هاتفك، وانقر على الصورة الرمزية لحساب Google الخاص بك (أعلى اليمين)، ثم حدد مشاركة الموقع.

2- اضغط فوق مشاركة جديدة لبدء مشاركة موقعك مع شخص جديد.

3- قرارك الأول هو مدة مشاركة موقعك: استخدم الأزرار + (زائد) أو - (ناقص) لتعيين فترة زمنية تتراوح بين 15 دقيقة وتسع ساعات.

4- حدد حتى تقوم بإيقاف تشغيل هذا إذا كنت تفضل أن تتمكن جهة الاتصال هذه من رؤية موقعك حتى تقرر خلاف ذلك.

5- اختر جهة اتصال من قائمة الاقتراحات، أو اضغط على "المزيد" لاختيار جهة اتصال مختلفة.

تتلقى جهة الاتصال التي اخترتها بعد ذلك تنبيهًا في خرائط Google يفيد بأنك تشارك موقعك معهم، سيكون لديهم خيار مشاركة موقعهم مرة أخرى، ولكن ليس عليهم القيام بذلك.

مشاركة الموقع باستخدام تطبيقات أخرى

قد تحتوي التطبيقات الأخرى على هاتفك على نوع من ميزات مشاركة الموقع المضمنة فيها أيضًا، في واتساب، على سبيل المثال، يمكنك الضغط على أيقونة مشبك الورق "الارفاق" في أسفل المحادثة، ثم الضغط على الموقع للسماح لشخص ما بمعرفة مكانك لمدة تصل إلى ثماني ساعات.

يمكن مشاركة المواقع مع أصدقائك وعائلتك في Snapchat أيضًا عبر Snap Map اضغط على أيقونة دبوس الخريطة (أسفل اليسار) على الشاشة الرئيسية لمعرفة مكان جميع جهات الاتصال الخاصة بك أو على الأقل جهات الاتصال التي تشارك موقعها معك، اضغط على أيقونة الترس الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى لتعيين أي من أصدقائك يمكنه رؤية مكانك.