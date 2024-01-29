شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام قوائم تشغيل "موسيقى أبل الجماعية" اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت Apple قوائم تشغيل Apple Music التعاونية، وتتيح لك هذه الميزة أخذ أي من قوائم التشغيل الموجودة لديك أو إنشاء قائمة جديدة ثم دعوة الآخرين للانضمام لإضافة الأغاني والاستماع إليها، وفقًا لموقع macrumors.

كيفية التعاون في قائمة التشغيل

افتح تطبيق الموسيقى على جهاز iPhone الخاص بك، وفي علامة التبويب "المكتبة"، حدد قوائم التشغيل.اضغط على قائمة تشغيل جديدة، وقم بتسمية قائمة التشغيل الخاصة بك وأضف صورة إذا رغبت في ذلك، ثم اضغط على "إنشاء".

من هنا، يمكنك إما البدء في إضافة الموسيقى إلى قائمة التشغيل، أو البدء في دعوة مستخدمين آخرين إليها، اضغط على الأيقونة المستديرة التي تبدو كشخص في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

إذا كنت تريد الموافقة على المتعاونين، فانقر على المفتاح، وإلا فسيتمكن أي شخص لديه الرابط من الانضمام، ثم اضغط على بدء التعاون.

قم بمشاركة الرابط باستخدام أحد الخيارات الموجودة في ورقة المشاركة، لاحظ أن الروابط صالحة لمدة سبعة أيام فقط.

بمجرد انضمام شخص ما إلى قائمة التشغيل، يمكنه البدء في المساهمة فيها، إذا كنت تريد في أي وقت عرض المشاركين، أو إزالة شخص ما، أو نسخ رابط قائمة التشغيل مرة أخرى، فما عليك سوى الضغط على الأيقونة المكونة الآن من صورتين ظليتين لشخصين، يمكنك أيضًا استخدام هذه القائمة لإنشاء رمز QR للسماح للأشخاص بالوصول إلى قائمة التشغيل.

عندما يبدأ المشاركون في التعاون، سيتضمن كل مسار صورة للشخص الذي أضافه، وعند تشغيل أغنية، سترى أيضًا من ساهم بالمسار في قائمة التشغيل.