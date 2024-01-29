شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Microsoft Word يحصل على ميزة تلخيص المستندات المدعوم بالذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت Microsoft ميزة جديدة إلى Microsoft 365، تستهدف على وجه التحديد مستخدمي Microsoft Copilot لـ Microsoft 365، وتسمح الإضافة الأخيرة، المحددة بمعرف الميزة 379972، للمستخدمين بتضمين ملخص مستند تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي عند مشاركة مستندات Word من خلال OneDrive.

هذه ميزة رائعة للمحترفين المشغولين الذين ليس لديهم الوقت لقراءة المستندات الطويلة، وباستخدام ملخصات Copilot، يمكنهم الحصول بسرعة على جوهر المستند دون الحاجة إلى التمرير عبر جميع الصفحات، وسيتم تضمين الملخصات في إشعار المشاركة عبر البريد الإلكتروني الذي يتلقاه المستلمون.

واعتبارًا من فبراير 2024، يمكن للمستخدمين تضمين ملخص المستند الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي في مربع حوار المشاركة عند مشاركة مستند Word عبر الإنترنت، وسيتم دمج ملخص المستند في إشعار المشاركة الذي يتم إرساله عبر البريد الإلكتروني إلى المستلمين.

من المهم ملاحظة أن هذه الميزة متاحة حصريًا للعملاء الذين لديهم ترخيص Microsoft Copilot لـ Microsoft 365 ولا تنطبق إلا عند مشاركة ملف Word للويب، وقد تمت إضافة هذا التحديث إلى خريطة طريق Microsoft 365 في 26 يناير 2024، ضمن مرحلتي التوفر العام والإصدار المستهدف، ومن المقرر أن يبدأ الطرح في فبراير 2024.