شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Microsoft Word يحصل على ميزة تلخيص المستندات المدعوم بالذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر
هذه ميزة رائعة للمحترفين المشغولين الذين ليس لديهم الوقت لقراءة المستندات الطويلة، وباستخدام ملخصات Copilot، يمكنهم الحصول بسرعة على جوهر المستند دون الحاجة إلى التمرير عبر جميع الصفحات، وسيتم تضمين الملخصات في إشعار المشاركة عبر البريد الإلكتروني الذي يتلقاه المستلمون.
واعتبارًا من فبراير 2024، يمكن للمستخدمين تضمين ملخص المستند الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي في مربع حوار المشاركة عند مشاركة مستند Word عبر الإنترنت، وسيتم دمج ملخص المستند في إشعار المشاركة الذي يتم إرساله عبر البريد الإلكتروني إلى المستلمين.
من المهم ملاحظة أن هذه الميزة متاحة حصريًا للعملاء الذين لديهم ترخيص Microsoft Copilot لـ Microsoft 365 ولا تنطبق إلا عند مشاركة ملف Word للويب، وقد تمت إضافة هذا التحديث إلى خريطة طريق Microsoft 365 في 26 يناير 2024، ضمن مرحلتي التوفر العام والإصدار المستهدف، ومن المقرر أن يبدأ الطرح في فبراير 2024.
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