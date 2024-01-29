شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيف يعمل NameDrop على iPhone وكيفية تعطيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في نظام التشغيل iOS 17، توجد ميزة AirDrop جديدة تتيح لك تبادل معلومات الاتصال والبيانات مع شخص ما عن طريق لمس جهازي iPhone معًا، بدلاً من كتابة رقم شخص جديد للاتصال به أو إرسال رسالة نصية إليه حتى يكون لديه رقمك، يسمح لك NameDrop ببساطة بوضع ‌iPhone‌ بالقرب من ‌‌iPhone‌‌ الخاص به لتبادل تفاصيل الاتصال، ويطلق عليه اسم NameDrop.

سيؤدي الجمع بين جهازين معًا إلى ظهور واجهة مشاركة جهات الاتصال تلقائيًا، ويؤدي الضغط على النافذة المنبثقة إلى إظهار معلومات الاتصال الخاصة بالشخص وملصق جهة الاتصال الخاص به، تتضمن الشاشة أيضًا خيارات "للاستلام فقط" أو مشاركة معلومات الاتصال الخاصة بك ردًا على ذلك.

على عكس بعض التقارير المغلوطة التي تتم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في الأخبار، فإن NameDrop لا يمثل مشكلة تتعلق بالأمان/الخصوصية لمستخدمي iPhone، ولا يمكن إجراء مشاركة معلومات الاتصال دون الحصول على إذن صريح من المستخدم.

لا تتم مشاركة معلومات الاتصال تلقائيًا، وهي عملية يبدأها المستخدم وتتطلب من كلا الشخصين تبادل المعلومات لقبول النقل، وعلى الرغم من أن التبادل غير المقصود ممكن من الناحية النظرية، إلا أنه يتطلب من المستخدم فتح قفل أجهزته ثم قبول مطالبة المشاركة لتأكيد عملية النقل شخصيًا.

يمكنك اختيار رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني الذي تريد مشاركته مع شخص ما على الطرف الآخر، وإذا كان شخص ما موجودًا بالفعل في تطبيق جهات الاتصال، فسيتم تحديث معلومات الاتصال، بالإضافة إلى ذلك، يعمل NameDrop بين جهازي iPhone يعملان بنظام ‌‌iOS 17‌، وبين ‌‌iOS 17‌‌ ‌iPhone‌ وApple Watch التي تعمل بنظام watchOS 10.





كيفية تعطيل ميزة NameDrop على iPhone 1-افتح تطبيق الإعدادات.

2-اضغط على عام ثم AirDrop.

3-قم بتبديل المفتاح الموجود بجوار ميزة "جمع الأجهزة معًا" أو إيقاف تشغيله.