تكنولوجيا: Nintendo تستعد لإنتاج 10 مليون وحدة من إصدارها المرتقب Switch 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود Nintendo للتنافس من جديد هذا العام في سوق أجهزة الألعاب المحمولة بإصدارها المرتقب Nintendo Switch 2، ولقد كشفت أحدث التقارير عن خطط الشركة لإنتاج 10 مليون وحدة من جهاز الألعاب هذا العام.

بدأت شركة Nintendo في العمل على تطوير الجيل الثاني من أجهزة Switch، والذي ينطلق بشكل رسمي هذا العام.

ولقد كشف تقرير جديد نشر في بلومبرج عن بعض التفاصيل حول جهاز الألعاب المرتقب Switch 2، حيث تدعم Nintendo هذا الإصدار بشاشة LCD بحجم 8 إنش.

أيضاً يؤكد التقرير على أن Nintendo تهدف إلى إنتاج ضخم من جهاز الألعاب يصل إلى 10 مليون وحدة في العام الأول لإنطلاق الجهاز بشكل رسمي.

ويوضح تقرير بلومبرج أن هذه التوقعات في عملية الإنتاج الضخم تتخطى توقعات سوني لجهاز PS5، وتوقعات مايكروسوفت لأجهزة Xbox Series X/S، حيث واجهت هذه الشركات إنخفاض في إنتاج الشرائح المخصصة للأجهزة مما أدى عملية إنتاج محدودة للأجهزة.

ومن المقرر أن ينطلق Switch 2 بشاشة LCD هذا العام، لذا لن يتوفر الجيل الثاني من Switch بشاشة OLED، إلا أن التوقعات تشير إلى أن Nintendo ستقدم إصدار لاحق بتغييرات تتضمن شاشة OLED.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن Switch 2 يأتي برقاقة Nvidia Tegra 239، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، على أن يدعم جودة عرض للمحتوى بدقة 1080 بيكسل، وأيضاً يدعم تقنية تتبع الأشعة، ومن المتوقع أن يتوفر الجهاز بسعر 399 دولار.

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