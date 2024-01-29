شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سول: نجاح القمر الاصطناعي النانوى "أبسيرفير-1 أيه" في مهمته لمراقبة الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الفضاء الكورية الجنوبية الناشئة "نارا سبيس تكنولوجيا"، اليوم الاثنين، أن قمرها الاصطناعي النانوي "أبسيرفير-1 أيه" أجرى بنجاح مهمة مراقبة الأرض من خلال التقاط صور للمدن الكبرى، بما في ذلك مدينتا "بوسان" في كوريا الجنوبية و"دبي" في الإمارات.

وأوضحت الشركة- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- أنه تم إطلاق "أبسيرفير-1 أيه"، وهو أول قمر اصطناعي نانوي تجاري لكوريا الجنوبية، على متن صاروخ "فالكون 9" تابع لشركة "سبيس إكس" من قاعدة قوة فاندنبرج الفضائية في كاليفورنيا، في نوفمبر، ودخل بنجاح مدار الأرض.

وأشارت إلى أنه تم تكليف القمر الاصطناعي الصغير الذي يبلغ عرضه 20 سم وارتفاعه 40 سم، بالتقاط أول تسجيل له للأرض لمراقبة أنشطة مثل تحركات السفن والسيارات، بالإضافة إلى التغيرات في مناطق الغابات.

بدوره.. قال الرئيس التنفيذي لشركة "نارا سبيس تكنولوجيا"، بارك جايه- بيل: "يمكن استخدام القمر الاصطناعي لتحليل الكوارث الطبيعية للحد من الأضرار، أو أوضاع المحاصيل في البلدان الأجنبية لاستخدام المعلومات في المعاملات المالية، ويمكن استخدامه أيضا لمراقبة سفر المعدات في كوريا الشمالية وتدمير النظم البيئية الطبيعية الناجم عن تغير المناخ".