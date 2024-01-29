نظارة Apple Vision Pro تظهر في اعلان جديد مع نظام VisionOS

أطلقت شركة أبل إعلانًا تلفزيونيًا بعنوان “أهلًا نظارة Apple Vision Pro” قبل موعد طرح أول جهاز واقع افتراضي للشركة في الأسواق في 2 فبراير، في الإعلان نرى عدة أشخاص يرتدون نظارة Apple Vision Pro ويستخدمون تطبيقات متنوعة، ويشاركون في مكالمات فيديو، ويشاهدون الأفلام، والكثير غير ذلك، كما نراهم يتفاعلون مع واجهة visionOS باستخدام أعينهم وإشارات أصابعهم، كيف سيكون الأمر؟

تصميم ومميزات نظارة Apple Vision Pro

تتمسك أبل بتقليدها في الإعلان عن منتجاتها الجديدة بعبارة “أهلاً بنظارة Apple Vision Pro”، يبدأ الفيديو بشخص يرتدي نظارات ابل، ثم نرى شكل الجهاز من الداخل ومن الخارج وكيف سيظهر، كيف سيكون شكل الشاشتين الـmicro led الموجودتان في الشاشة، كيف سيكون شكل الواجهة الخارجية للنظارة وانت ترتديها وكيف ستظهر الأعين وخلافه.

تجربة استخدام نظارة Apple Vision Pro

يركز مستخدم نظارة Vision Pro على تطبيق معين بالنظر إليه بشكل حاد، يؤدي تحريك الأصابع كأنها تقرص شيئًا لفتح التطبيق، هذا هو أيضًا الإجراء المستخدم لاستقبال المكالمات أو لاختيار أو القيام بشيء ما في الواجهة، بالإضافة إلى ذلك، نرى مستخدمًا يدير الزر الدوار الموجود على الجهاز للتحكم في تجربة الـVR.

الواقعية والتفاعلية في نظارة Apple Vision Pro

من الأمور الأخرى التي لاحظناها مدى واقعية ظهور الطرف الآخر في مكالمات الفيديو بشكل هولوغرافي في الوقت الفعلي أو كيف تصبح التجربة أكثر واقعية عندما تختار زاوية البانوراما وتقترب منها، كل هذه نقاط قوية في النظارة.

سعر وتاريخ إطلاق نظارات Apple Vision Pro والمخاوف المتعلقة بها

يقول وصف الفيديو: نظارة Apple Vision Pro متاحة الآن، الآن يندمج المحتوى الرقمي بسلاسة مع مساحتك الفعلية، يمكنك القيام بالأشياء التي تحبها بطرق لم تكن ممكنة من قبل، ستكون نظارات أبل متاحة للأشخاص في الولايات المتحدة ابتداءً من 2 فبراير بسعر 3,499 دولارًا (حوالي 290,679.43 روبية) على بقية العالم الانتظار للآن، ولكن ليس لفترة طويلة.

يدعي محلل أبل مينغ-تشي كوو أنه تم طلب ما بين 160 الى 180 الف نظارة Apple Vision Pro مسبقًا، هذا بعيد عن المبيعات المتوقعة البالغة 400,000 من قبل أبل في السنة الأولى، في هذه الأثناء، على الشركة التأكد من وجود عدد كافٍ من التطبيقات على المنصة، وفقًا لتقديرات Appfigures، سيتم تشغيل نظام visionOS بحوالي 150 تطبيقًا فقط ولا توجد علامات على وجود تطبيق ثوري عند الإطلاق، ستحاول أبل بالتالي جذب المطورين الخارجيين لصنع تطبيقات لنظارة Vision Pro، ستكون هذه مهمة شاقة بالنظر إلى العمل والتكلفة المتضمنة في صنع التطبيقات للشاشة الأكبر.

المصدر