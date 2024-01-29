شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "دوجو" أحدث استثمارات تسلا في الذكاء الاصطناعي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم شركة تسلا (عملاق صناعة السيارات الكهربائية) استثمار 500 مليون دولار في برنامج "دوجو"، حيث ذكر موقع (تك كرانش) التقني أن "تسلا"، ستنفق أكثر من 500 مليون دولار على مدار خمس سنوات لتطوير الحاسوب الفائق "دوجو" في مصنع جنوب "بوفالو" لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي للسيارات ذاتية القيادة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك "على الرغم من أن 500 مليون دولار مبلغ كبير من المال، ولكنه يعادل فقط 10 آلاف وحدة من رقائق إتش 100 التابعة لإنفيديا".

ويشار إلى أن دوجو - الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في حدث «AI Day» من تسلا عام 2021 - هو كمبيوتر عملاق يهدف إلى المساعدة في تعزيز هدف الشركة لبناء سيارة ذاتية القيادة.

وتخطط Tesla لاستخدام الكمبيوتر العملاق لمعالجة رزم من بيانات الفيديو التي تخرج من سياراتها الكهربائية من أجل تدريب الذكاء الاصطناعي الذي يشغل الآن برنامج مساعدة السائق الأكثر تقدما، والذي تسميه Full Self-Driving Beta.