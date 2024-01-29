شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "دوجو" أحدث استثمارات تسلا في الذكاء الاصطناعي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وقال الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك "على الرغم من أن 500 مليون دولار مبلغ كبير من المال، ولكنه يعادل فقط 10 آلاف وحدة من رقائق إتش 100 التابعة لإنفيديا".
ويشار إلى أن دوجو - الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في حدث «AI Day» من تسلا عام 2021 - هو كمبيوتر عملاق يهدف إلى المساعدة في تعزيز هدف الشركة لبناء سيارة ذاتية القيادة.
وتخطط Tesla لاستخدام الكمبيوتر العملاق لمعالجة رزم من بيانات الفيديو التي تخرج من سياراتها الكهربائية من أجل تدريب الذكاء الاصطناعي الذي يشغل الآن برنامج مساعدة السائق الأكثر تقدما، والذي تسميه Full Self-Driving Beta.
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