تكنولوجيا: إطلاق الحاسب المحمول Topton L10 بنفس تصميم الشاشة المزدوجة مثل Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 ولكن بسعر ارخص

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعتبر الشيء الذي يميز أجهزة الحواسب المحمولة ذات الشاشات المزدوجة هو أنها تميل إلى أن تكون باهظة الثمن.

فعلى سبيل المثال، يأتي ZenBook Pro Duo 15 Core i9 وRTX 3060 بسعر 1999.99 دولارًا على Amazon، والذي يأتي مزودًا بآلية مفصلية رائعة للشاشة الثانوية. وقد اتبعت لينوفو نهجًا مختلفًا مع الحاسب المحمول ThinkBook Plus من الجيل الثالث، حيث قامت بتضمين شاشة ثانوية بجوار لوحة المفاتيح المدمجة.

والآن، يبدو أن الحاسب المحمول Topton L10 جاء بنفس تصميم حاسب لينوفو ولكن بسعر ارخص.

يبلغ سعر الجهاز المبدئي حاليًا 329 دولارًا على Aliexpress، وهو أقل بكثير من Lenovo ThinkBook Plus Gen 3. ومع ذلك، لا تتوقع رؤية المواصفات المتطورة لهذا السعر.

يتميز جهاز Topton L10 من الداخل بمعالج Intel Celeron N5095، وهو معالج بقوة 15 واط يحتوي على أربعة مراكز وأربعة خيوط مسار.

يتم إقران وحدة المعالجة المركزية هذه مع 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية LPDDR4 وما يصل إلى 2 تيرابايت من تخزين SSD.

يحتوي الحاسب المحمول على شاشة أساسية بحجم 15.6 بوصة ودقة FHD وشاشة ثانوية بحجم 7 بوصة على الجانب الأيمن من لوحة المفاتيح.

تقول Topton أن الشاشة الأصغر تدعم القلم وإدخال اللمس المتعدد بـ 10 نقاط. ومع ذلك، فإن الحاسب المحمول لا يأتي مع قلم.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز الحاسب المحمول Topton L10 بهيكل معدني مزود بمفصلة بزاوية 180 درجة.

تحتوي شاشة اللمس على مستشعر بصمة الإصبع المدمج لتوفير الوصول الآمن، وتحتوي لوحة المفاتيح على مصابيح RGB.

أما بالنسبة للاتصال، فالمنافذ ليست حديثة مثل تلك الموجودة في الجيل الثالث من Lenovo ThinkBook Plus. ستجد منفذ USB-C 3.1 ومنفذين USB 3.0 وقارئ بطاقة واحد ومنفذ صوت 3.5 ملم ومنفذ HDMI صغير.

وينطبق الشيء نفسه على الاتصال اللاسلكي، حيث أن جهاز Topton L10 يحتوي على اتصال Bluetooth 4.2 و WiFi 5.

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