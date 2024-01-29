تكنولوجيا: TECNO & Dolby يعيدان تعريف مستقبل تجربة الصوت في الهواتف الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العلامة التجارية المبتكرة TECNO اليوم عن شراكة مع Dolby Laboratories الشركة الرائدة في تجارب الترفيه الغامرة.

سيجلب التعاون بين TECNO وDolby بُعدًا جديدًا لتجربة الصوت، مما يسمح للمستخدمين باكتشاف مستوى جديد تمامًا من نقاوة و جودة الصوت التي من خلالها ستنقل تقنية Dolby Atmos المستخدمين إلى تجربة لم يسبق له مثيل! حيث تنبض كل التفاصيل الصوتية بالحياة بعمق ووضوح غير مسبوقين

سيتم تقديم Dolby Atmos لأول مرة للمستخدمين من خلال سلسلة POVA 6 القادمة من TECNO، والتي من المقرر إطلاقها رسميًا في مؤتمر [MWC24] – Mobile World Conference Barcelona 2024.

صرح جاك جو، المدير العام لشركة TECNO: “نحن في TECNO نسعى باستمرار إلى إيجاد طرق جديدة للارتقاء بتجربة المستخدم وتوفير إمكانات متقدمة لأجهزتنا”. “يسعدنا التعاون مع Dolby لجلب Dolby Atmos لمستخدمينا في جميع أنحاء العالم. وسيسمح هذا التقدم المثير لمستخدمينا باكتشاف مستوى اخر وجديد من التجربة السمعية الممتعة مع هواتف TECNO الذكية الخاصة بهم.”

أيضاً صرح خافيير فونسيلاس، نائب الرئيس للشراكات التجارية في مختبرات دولبي: “يسعدنا أن نتشارك مع TECNO لتقديم تجربة الاستماع المذهلة بتقنية Dolby Atmos إلى مجموعة واسعة من المستهلكين في جميع أنحاء العالم. “ستوفر تقنية Dolby Atmos تجربة صوتية متميزة ومتعددة الأبعاد بعمق ووضوح وتفاصيل لم يسبق لها مثيل لمستخدمين الهواتف الذكية الذين يستمتعون بالترفيه المفضل لديهم في Dolby.”

توفر الشراكة بين TECNO وDolby تجربة صوتية رائدة ستعيد تعريف كيفية إدراك المستخدمين للصوت. حيث تخلق تقنية Dolby Atmos بيئة صوتية تضع كل صوت بدقة في مكانه المقصود في تجربة الاستماع الترفيهية المفضلة لديهم، بما في ذلك الأفلام والعروض والموسيقى والألعاب. سيكون TECNO POVA 6 Pro 5G القادم، أول جهاز للعلامة التجارية يتميز بهذه التقنية، والذي سيتم إصداره رسميًا في أواخر فبراير في .MWC24

بعد الإطلاق العالمي لسلسلة POVA 6، سيمتد التعاون مع Dolby إلى سلسلة أجهزة TECNO CAMON و PHANTOM المستقبلية، مما يضمن للمستخدمين عبر مجموعة منتجات TECNO يمكنهم الاستمتاع بالمزايا التحويلية لتقنية Dolby Atmos. ومن خلال الجمع بين خبراتهما، تهدف TECNO وDolby إلى نقل المستخدمين إلى أبعاد صوتية جديدة، مما يوفر تجارب لا تُنسى.

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حول TECNO

هي علامة تجارية تكنولوجية مبتكرة تعمل في أكثر من 70 دولة ومنطقة عبر خمس قارات. منذ إطلاقها، أحدثت TECNO ثورة في التجربة الرقمية في الأسواق العالمية الناشئة، ودفعت بلا هوادة نحو التكامل المثالي بين التصميم الجمالي المعاصر وأحدث التقنيات. اليوم، تطورت TECNO لتصبح شركة رائدة معترف بها في أسواقها المستهدفة، حيث تقدم أحدث الابتكارات من خلال مجموعة واسعة من الهواتف الذكية والأجهزة الذكية القابلة للارتداء وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأنظمة التشغيل HiOS والمنتجات المنزلية الذكية. مسترشدة بجوهر علامتها التجارية المتمثل في “التوقف عند لا شيء”، تلتزم TECNO بإطلاق أفضل وأحدث التقنيات للأفراد الذين يتطلعون إلى المستقبل. من خلال ابتكار منتجات أنيقة وذكية، تلهم TECNO المستهلكين في جميع أنحاء العالم بعدم التوقف أبدًا عن السعي وراء أفضل ما لديهم وأفضل مستقبلهم.

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مدير العلاقات العامة لشركة تكنو السعودية

عبد الله الغامدي

البريد الإلكتروني: [email protected]

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