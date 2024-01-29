علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: مستخدم يقوم بإضافة سقف شمسي قابل للطي على سيارة تيسلا الخاصه به

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدم أحدى مالكي سيارة تيسلا حلاً غير تقليدي إلى حد ما لتحقيق نطاق إضافي إلى سيارة Tesla Model Y.

على موقع Reddit، عرض المستخدم عدة صور لما يبدو عليه الحل الشمسي الذي يستخدمه بنفسه. يتكون الحل من عدة ألواح شمسية يمكن طيها بسهولة تامة.

يزن السقف بأكمله أقل من 75 كيلوجرامًا (165 رطلاً وبالتالي لا يمثل حملًا هيكليًا زائدًا على سقف السيارة. ويمكن طي السقف ايضًا، مما يجعل السيارة صالحة للسير على الطريق في وقت سريع.

عند فتحه، تتوفر تسع خلايا شمسية، يبلغ أقصى إنتاج لكل منها 175 واط.  ووفقًا للمستخدم، فإن الشحن لمدة خمس ساعات يكفي لنطاق يصل إلى حوالي 32 كيلومترًا (20 ميلًا).

ويتميز النظام بسهولة الاستخدام، حيث أن السقف الشمسي لا يتجاوز أبعاد مساحة ركن السيارة القياسية عند فتح الألواح.

ومن الواضح أن هذا المشروع لا يزال في مرحلة مبكرة. ويقدر المستخدم حاليًا تكاليف المواد بحوالي 4000 دولار.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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