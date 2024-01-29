شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زياد عبد التواب: مصر لديها خبرة كبيرة فى توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر
وخلال الندوة قال المهندس زياد عبد التواب مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي، إن مصر لديها خبرة كبيرة في توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومثال على ذلك تطيبق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العاصمة الادارية الجديدة في جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
وأضاف عبد التواب "تعد شركة تكنولوجيا المعلومات ثروة قومية يجب تطويرها بشكل مستمر وتطوير الوعي المجتمعي بها،، وتحدث أيضًا عبد التواب عن أهمية التوعية المجتمعية بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات وتوطينها بشكل صحيح.
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