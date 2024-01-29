تكنولوجيا: زياد عبد التواب: مصر لديها خبرة كبيرة فى توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

القاهرة - سامية سيد - نظم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، ندوة بعنوان "الذكاء الصناعي والتحول الرقمي.. التحديات والفرص"، وخلال الندوة تحدث المشاركون عن أهمية تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وتأثيرها علي العديد من المحاور في مختلف المجالات حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في المجالات المختلفة.

وخلال الندوة قال المهندس زياد عبد التواب مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي، إن مصر لديها خبرة كبيرة في توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومثال على ذلك تطيبق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العاصمة الادارية الجديدة في جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وأضاف عبد التواب "تعد شركة تكنولوجيا المعلومات ثروة قومية يجب تطويرها بشكل مستمر وتطوير الوعي المجتمعي بها،، وتحدث أيضًا عبد التواب عن أهمية التوعية المجتمعية بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات وتوطينها بشكل صحيح.