شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل قد تطلق أكبر تحديث لبرنامج iOS 18 في تاريخ آيفون.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محلل آبل الشهير بمارك جورمان في رسالته الإخبارية ببرنامج Power On، إن iOS 18 لديه القدرة على أن يكون تحديث البرنامج "الأكبر" في تاريخ آيفون، مشيرًا إلى أنه يخطط لمشاركة المزيد من التفاصيل حول ميزات iOS 18 المحددة والتغييرات المخطط لها في المستقبل.

وأوضح جورمان، هناك ميزتين جديدتين من المحتمل أن يتم تضمينهما في التحديث، حيث سيتم إصدار iOS 18 في سبتمبر، وسيتم إصدار النسخة التجريبية الأولى للمطورين خلال مؤتمر ابل السنوي للمطورين WWDC في يونيو.

دعم RCS أعلنت شركة آبل في نوفمبر 2023، أنها ستدعم معيار RCS للمراسلة عبر الأنظمة الأساسية في تطبيق الرسائل على آيفون بدءًا من "لاحقًا" في عام 2024، لذلك من المحتمل أن تكون ميزة iOS 18 بناءً على هذا الإطار الزمني.

من المفترض أن يؤدي دعم RCS إلى التحسينات التالية على تجربة المراسلة الافتراضية بين أجهزة آيفون وأندرويد، تتضمن صور ومقاطع فيديو عالية الدقة، رسائل صوتية، مؤشرات الكتابة، قراءة الإيصالات.

مراسلة Wi-Fi بين أجهزة آيفون وأندرويد سيتم تحسين الدردشات الجماعية، بما في ذلك قدرة مستخدمي آيفون على مغادرة محادثة تتضمن مستخدمي أندرويد.

تحسين التشفير مقارنة بالرسائل النصية القصيرة هذه الميزات الحديثة متاحة بالفعل للمحادثات من آيفون إلى آيفون مع الفقاعات الزرقاء، عبر iMessage، كما تتوفر العديد من الميزات أيضًا في تطبيقات المراسلة التابعة لجهات خارجية، مثل واتساب وتليجرام، كما سيؤدي دعم RCS على آيفون إلى توسيع الميزات إلى الفقاعات الخضراء في تطبيق الرسائل.

سيري أكثر ذكاءً ويتوقع جورمان أن يتميز نظام التشغيل iOS 18 بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية التي "من المفترض أن تعمل على تحسين كيفية قيام كل من Siri وتطبيق الرسائل بطرح الأسئلة وإكمال الجمل تلقائيًا".

وقال إن شركة آبل استكشفت أيضًا ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية لتطبيقات أخرى عبر منصاتها، بما في ذلك Apple Music وPages وKeynote وXcode.

وذكرت المعلومات أن شركة آبل تخطط لدمج نماذج لغة كبيرة في Siri للسماح للمستخدمين بأتمتة المهام المعقدة، وهي ميزة قد تتضمن تكاملًا أعمق مع تطبيق Shortcuts.

وقال التقرير إنه من المتوقع أن يتم إصدار هذه الميزة في تحديث برنامج آيفون القادم في عام 2024، والذي من المحتمل أن يكون iOS 18.

وارتفعت شعبية الذكاء الاصطناعي التوليدي في عام 2022 عندما أصدرت OpenAI ChatGPT، وهو روبوت دردشة يمكنه الرد على الأسئلة والمطالبات الأخرى.

وأطلقت جوجل ومايكروسوفت روبوتات دردشة مماثلة في العام الماضي، مع تسابق المزيد من الشركات إلى هذا المجال. يتم تدريب روبوتات الدردشة على نماذج لغوية كبيرة، مما يسمح لها بالاستجابة كالبشر.