تكنولوجيا: ‏Yamaha تدخل ساحة السيارات الهيدروجينية بأحدث سيارة غولف لها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خطت Yamaha مؤخراً خطوة مهمة في عالم سيارات الطاقة البديلة من خلال تقديم Drive H2، وهي أول سيارة تجريبية تعمل بالهيدروجين.

تمثل جهود Yamaha المستمرة خطوة نحو استكشاف خيارات الوقود المستدامة، وهي رحلة بدأت بشكل جدي منذ عامين.

تم الكشف عن Drive H2 في معرض PGA 2024 في فلوريدا. تعتبر هذه السيارة نسخة معدلة من سيارة الغولف Drive2 Concierge 4 الموجودة من Yamaha، والمجهزة بخزانين للهيدروجين.

يمكن لكل خزان من هذه الخزانات تخزين ما يصل إلى 25 لترًا من الهيدروجين. ويتم وضع أحد الخزانين في الجزء الخلفي من السيارة، بينما يقع الآخر تحت مقعد السائق.

بدأ طريق Yamaha نحو هذا الابتكار في يناير 2022 مع الإعلان عن شراكة مع كاواساكي لتطوير محركات الهيدروجين. تبع ذلك تعاون مع تويوتا على محرك هيدروجين V8 سعة 5 لترات. وتم التأكيد على التزام ياماها بالهيدروجين كمصدر للوقود من قبل رئيسهم، يوشيهيرو هيداكا، في منتصف عام 2023.

ومع ذلك، فإن اعتماد تكنولوجيا الهيدروجين في السيارات لا يخلو من التحديات. وتتمثل العقبة الرئيسية في الحاجة إلى بنية تحتية داعمة، على غرار التحديات التي تواجهها السيارات الكهربائية.

يعد توفر محطات التزود بالوقود الهيدروجيني أمرًا بالغ الأهمية للاستخدام الواسع النطاق لهذه السيارات.

وفي حين ركزت Yamaha على سيارة جولف لمشروعها الهيدروجيني، فإن قطاع الدراجات النارية لا يزال مجالًا للتوسع المحتمل.

حتى الآن، كانت شركتا كاواساكي وسوزوكي في مقدمة المتسابقين في تطوير الدراجات النارية التي تعمل بالهيدروجين. ونظرًا لتاريخ Yamaha والوتيرة التي تتبنى بها التقنيات الجديدة، قد تكون هناك تطورات أخرى في هذا المجال في الأفق.

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