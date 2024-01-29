تكنولوجيا: Honor تؤكد خططها لإطلاق سلسلة Magic 6 وMagic V2 RSR في فعاليات MWC القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Honor من خلال إعلان تشويقي جديد على خططها لكشف النقاب عن سلسلة Magic 6 وMagic V2 RSR في فعاليات MWC القادمة.

تنطلق فعاليات مؤتمر MWC للعام 2024 في شهر فبراير المقبل، ولقد بدأت شركة Honor في الإستعداد لإطلاق منتجاتها خلال في الفعاليات القادمة يوم 25 من فبراير.

ومن المقرر أن تقدم Honor خلال الحدث سلسلة هواتف Magic 6 للأسواق العالمية، مع إصدار Magic V2 RSR.

أيضاً من المقرر أن تتضمن سلسلة Magic 6 الإصدار الرئيسي وهاتف Magic6 Pro، على أن يضم كلا الهاتفين رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

كما يضم كلا الهاتفين شاشة LTPO AMOLED منحنية بحجم 6.8 إنش، وسطوع يصل إلى 1800 nit، أيضاً تعد نقطة التسويق الأولى في هاتف Magic6 Pro في كاميرة periscope بدقة 180 ميجا بيكسل، بينما يتميز كلا الهاتفين بكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، ويضم إصدار Pro عدسات متغيرة f/1.4-2.0 في الكاميرة الرئيسية.

من جانب أخر يأتي Magic V2 RSR وهو نموذج بتصميم Porsche من هاتف Magic V2 القابل للطي، والذي يتميز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 1 تيرابايت.

المصدر

اعلان





