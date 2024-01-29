علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: مايكروسوفت تضيف عناصر التحكم باللمس إلى تطبيق Xbox الخاص بها لنظامي iOS وأندرويد

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط مايكروسوفت لتسهيل التحكم عن بعد مع جهاز تحكم Xbox أو ممارسة الألعاب على الهاتف والأجهزة اللوحية عند طريق إضافة عناصر تحكم باللمس إلى تطبيقات Xbox للجوال.

وهذا يعني أن المستخدمين لن يحتاجوا بعد الآن إلى وحدات تحكم Bluetooth متصلة بهواتفهم أثناء استخدام تطبيقات Xbox للجوال.

ووفقًا لـ Tom Warren من The Verge، بدأت مايكروسوفت بالفعل في اختبار عناصر التحكم الجديدة باللمس، والتي يبدو أنها مشابهة لتلك الموجودة في خدمة Xbox Cloud Gaming الخاصة بالشركة.

وعلى الرغم من أن استخدام وحدة تحكم Bluetooth مع تطبيق Xbox للهاتف المحمول يوفر تجربة أفضل بكثير، إلا أن هناك العديد من المستخدمين الذين لا يمتلكون واحدة، لذا فإن إضافة عناصر التحكم باللمس توفر لهم ميزة لن يتمكنوا من استخدامها.

ومع ذلك، يدعي التقرير أن تنفيذ مايكروسوفت لعناصر التحكم باللمس جيد بشكل مدهش، مما يجعلها بديلاً رائعًا لأولئك الذين يمتلكون بالفعل وحدة تحكم Bluetooth ولكنهم يريدون المزيد من الراحة.

لا يوجد وقت محدد للإطلاق في الوقت الحالي، ولكن عناصر التحكم باللمس ستكون متاحة في النهاية لجميع مستخدمي تطبيقات Xbox للهواتف المحمولة من مايكروسوفت.

من الجدير بالذكر أن عناصر التحكم باللمس ستعمل مع جميع الألعاب المتوفرة على النظام الأساسي تقريبًا، وهو ما يبدو وكأنه إنجاز عظيم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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