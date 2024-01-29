شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن ميزة "flipside" الجديدة من إنستجرام لفتح حسابين في نفس الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل إنستجرام على ميزة جديدة تسمى "flipside" والتى ستسمح للمستخدمين بإنشاء ملف تعريف ثانوى دون الحاجة إلى فتح حساب آخر، حيث تشبه وظيفة الميزة الجديدة وظيفة "الأصدقاء المقربين"، والتي وصلت إلى النظام الأساسى قبل بضعة أشهر.

ويتم الآن اختبار Flipside على انستجرام، ولكن من غير الواضح ما إذا كان سيتم منحه الضوء الأخضر أم لا، وحتى آدم موسيرى من إنستجرام ليس متأكدًا من فائدة هذه الميزة نظرًا لأن التطبيق يوفر بالفعل وظائف مماثلة.

ولكن ما هو بالضبط "الجانب الآخر" وكيف يعمل؟ في الأساس، يمكن لمستخدمي انستجرام إنشاء ملف تعريف ثانوي يمكن للأصدقاء المحددين فقط رؤيته، حيث يمكنك التفكير في الأمر باعتباره ملفًا شخصيًا أكثر خصوصية يمكنك مشاركته مع أقرب أصدقائك وجهات الاتصال لديك.

ولا يتطلب إنشاء ملف تعريف "flipside" من المستخدمين إنشاء حساب آخر على انستجرام، ولكن سيظل يتعين عليهم إدارة حسابين منفصلين لأن المحتوى الذي تتم مشاركته في ملف تعريف "flipside" لن يكون مرئيًا على الحساب الرئيسي.

ويبقى أن نرى كيف سيكون رد فعل الناس على الميزة الجديدة، ولكن هناك احتمالات ضئيلة بأن الأغلبية سوف ترغب في شيء متاح بالفعل تحت اسم مختلف، و ربما إذا أضاف انستجرام وظائف أخرى إلى "الجانب الآخر"، فسيجعل الميزة أكثر إثارة للاهتمام لمستخدمي انستجرام.