شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائدة فضاء تشارك صورًا مذهلة لظاهرة Alpenglow من المحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت رائدة الفضاء لورال أوهارا، الموجودة على متن محطة الفضاء الدولية، مؤخرًا صورًا مذهلة تلتقط ظاهرة "alpenglow" بالقرب من سلسلة جبال هندو كوش، فوفقًا للجمعية الأمريكية للأرصاد الجوية، فإن "alpenglow" هو توهج محمر يُرى بالقرب من غروب الشمس أو شروق الشمس على قمم الجبال، وشاركت أوهارا عدة صور للظاهرة الآسرة على X، ووصفتها بأنها "سحرية".

وكتبت رائدة الفضاء لورا أوهارا أثناء مشاركة الصور، '' Alpenglow: ساحر من الفضاء كما هو الحال على الأرض، بالقرب من سلسلة جبال هندو كوش فى وسط وجنوب آسيا"، بحسب ما نشر موقع ndtv.



الظاهرة

وقد انتشر المنشور الذى تم نشره فى 18 يناير على نطاق واسع، وحصد أكثر من 50 ألف مشاهدة وأكثر من 200 إعجاب، كتب أحد المستخدمين: "منظر جميل لما يُعتقد أنه الموقع الأصلى لسلالات إنديكا لاندريس".

الجدير بالذكر أن هندو كوش عبارة عن سلسلة جبال يبلغ طولها 800 كيلومتر وتمتد عبر أفغانستان من وسطها إلى شمال باكستان وإلى طاجيكستان، وهى تشكل الجزء الغربى من منطقة هندو كوش فى جبال الهيمالايا.



صورة من المحطة الدولية

وتمتد المنطقة عبر 8 دول أفغانستان وبنغلاديش وبوتان والصين والهند ونيبال وميانمار وباكستان، فهو مصدر لعشرة أنظمة أنهار آسيوية كبيرة ويوفر المياه وخدمات النظام البيئى وأساس سبل العيش لنحو مليارى شخص فى المنطقة.

ومع ذلك، ترتفع درجة حرارة جبال هندو كوش فى الهيمالايا بمعدل أسرع بثلاث مرات من المتوسط العالمى، وتهدد الأنهار الجليدية سريعة الذوبان فى المنطقة بتقويض الزراعة والأمن الغذائى وتوافر المياه العذبة ومصادر الطاقة، كما يمكن أن يعرض بعض الأنواع النباتية والحيوانية فى المناطق الساخنة للتنوع البيولوجى للخطر إلى درجة الانقراض.