تكنولوجيا: توقعات بالكشف عن هاتف جديد من هواوي بتصميم صدفي قابل للطي في فبراير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود هواوي قريباً لسوق الهواتف الذكية القابل للطي بإصدار جديد بتصميم صدفي، والذي رصد بالفعل برمز “LEM”، مع توقعات أن يتم الكشف عن الهاتف في شهر فبراير المقبل.

بدأت شركة هواوي في العمل على تطوير سلسلة P70 التي شغلت عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، إلا أن أحدث التسريبات تسلط الضوء على إصدار أخر مرتقب من هواوي.

ولقد رصد الإصدار الجديد برمز “LEM” ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بتصميم صدفي قابل للطي، على أن يدعم هذا الإصدار رقاقة 5G Kirin.

وتوضح التفاصيل التي نشرت عبر “Fixed Focus Digital” أن هواوي ستقدم الهاتف بشكل رسمي بعد إنتهاء إحتفالات “Lantern” في 24 من فبراير، على أن تبدأ الشركة في تلقي طلبات الحجز المسبق في 10 من فبراير.

من جانب أخر قدمت هواوي للأسواق ثلاثة خطوط من الهواتف الذكية القابلة للطي وهم Pocket وهو إصدار صدفي، وX بتصميم يحاكي الأجهزة اللوحية القابلة للطي إلى جانب Xs الذي يدعم الطي إلى الداخل.

ولقد إستحوذت هواتف Pocket على نسبة 29.6% في سوق الهواتف القابلة للطي في الصين في 2023، وتتضمن السلسلة حتى الآن اثنان من الإصدارات فقط هما P50 Pocket وPocket S، حيث يأتي الأخير بسعر 695 دولار ويتميز بشاشة رئيسية بحجم 6.9 إنش، وشاشة خارجية بحجم 1.04 إنش.

أيضاً يدعم Huawei Pocket S معالج Snapdragon 778G، ويتميز بنظام HarmonyOS، وكاميرة خلفية بدقة 40 ميجا بيكسل ودعم فلاتر RYYB، وعدسات f/1.8، بينما تتميز الكاميرة الثانية بدقة 13 ميجا بيكسل وزوايا فائقة الإتساع، ويضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 10.7 ميجا بيكسل.

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